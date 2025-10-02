Incendio in un appartamento a Muggiò: salvato un residente intrappolato ed evacuata una famiglia

Appartamento a fuoco e alcune persone evacuate mercoledì 1 ottobre in mattinata a Muggiò. Sul posto sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con quattro mezzi. L’incendio, per cause in via di accertamento, si è sviluppato in una abitazione al primo piano di un edificio di tre, in via Pellico. I vigili del fuoco hanno immediatamente soccorso ed evacuato una persona rimasta intrappolata all’interno dell’appartamento interessato e successivamente anche una famiglia con bambini residente ai piani superiori, tratta in salvo con l’autoscala. L’incendio è stato quindi prontamente circoscritto e spento evitando così che le fiamme potessero raggiungere altri locali dell’edificio.

Incendio a Muggiò: l’intervento dei vigili del fuoco in via Pellico

L’Agenzia emergenza urgenza ha inviato personale paramedico che ha soccorso sul posto la persona evacuata dall’appartamento, trasportandola poi al pronto soccorso per accertamenti. Le forze dell’ordine si sono invece occupate degli accertamenti relativi alle cause dell’incendio.