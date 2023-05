Il post del sindaco di Seveso: “Incendiate le casette della colonia felina, sporgerò querela”

E’ arrabbiata Alessia Borroni, primo cittadino di Seveso: l’ha scritto a chiare lettere sul suo profilo Facebook, in un post nel quale annuncia l’ennesimo atto vandalico, questa volta ai danni delle casette di una colonia di gatti, incendiate. “Questa mattina le casette della colonia dei gatti che vive in via Eritrea – scrive il sindaco – sono state incendiate e tutto è stato distrutto“.

Le casette della colonia felina in fiamme a Seveso, Borroni arrabbiata

Annuncia che sporgerà querela verso ignoti e richiama un articolo di legge per dire che: «Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente».

Il sindaco di Seveso Alessia Borroni

Il sindaco Borroni: “Non ci faremo intimorire, la ricostruiremo”

“Trovo questo fatto di una gravità inaccettabile e ripugnabile; dimostrazione di mancanza di rispetto nei confronti non solo degli animali, ma degli indifesi che potrebbero essere anche bambini o anziani. Penso anche a tutto l’impegno e la passione delle gattare e dei gattari che con sacrificio personale ed economico accudiscono con amore le colonie di tutta Seveso” aggiunge e promette che la colonia sarà ricostruita: “non ci faremo intimorire da chi non rispetta gli animali” e rivolge a tal proposito un appello: “a chi volesse dare un aiuto alla ricostruzione delle casette per il ricovero dei mici“.