Il Pd provinciale vuole la panchina bianca in ogni città per le vittime del lavoro

Il Partito Democratico di Monza e Brianza vuole le panchine bianche per ricordare le vittime del lavoro in ogni paese. Il Pd tramite i suoi amministratori del territorio, presenterà nei prossimi giorni in tutti i consigli comunali una mozione volta ad installare nelle città e nei paesi della provincia questo simbolo in memoria delle vittime sul lavoro. Il documento in realtà però è già stato protocollato e presentato in consiglio a Monza da Sarah Brizzolara come prima firmataria e il consigliere Villy De Luca e l’iniziativa dovrebbe estendersi anche negli altri Comuni brianzoli.«Credo che non si possa accettare che nella nostra realtà ci siano ancora persone che perdano la vita sul posto di lavoro per mancanza di sistemi di sicure e prevenzione. Si tratta di una vera emergenza su cui serve molta più attenzione da parte di tutti. Per questo vogliamo provare a smuovere qualcosa. La panchina bianca può essere un promo gesto. Ne abbiamo discusso al forum lavoro provinciale e vorremo fosse portata in più comuni possibili» aveva affermato nei giorni scorsi la consigliera Brizzolara

Il Pd provinciale e il segno tangibile secondo Lorenzo Sala

«Questa iniziativa vuole essere un monito e un segno tangibile del nostro impegno per la sicurezza sul lavoro in memoria di coloro che hanno perso la vita a causa di incidenti sul lavoro. Invitiamo tutte le forze politiche ad aderire perché la politica può e deve fare di più a tutti i livelli. Da settimane siamo in contatto con le forze sindacali perché anche nel nostro territorio c’è la tendenza a chiudere i presidi e i controlli e questa cosa va fermata», dichiara Lorenzo Sala segretario provinciale del Partito Democratico.

Il Pd provinciale e l’idea nata dal Forum del Lavoro

«La proposta è stata elaborata dal nostro Forum Lavoro provinciale con l’idea di sensibilizzare tutti i cittadini sull’importanza della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Questa è la prima azione del semestre bianco della sicurezza sul lavoro che il Forum Lavoro del Pd Monza e Brianza sta mettendo in atto.Da qui a marzo il Forum sarà impegnato principalmente su questo tema, attraverso l’organizzazione di incontri informativi e formativi per poi predisporre, a conclusione, un documento politico di resoconto e di proposte. Seguiranno altre iniziative che vedranno coinvolti i sindacati, esperti del settore, lavoratori, imprenditori e associazioni di categoria.Il prossimo appuntamento sarà il 20 novembre con una serata rivolta ai giovani, alla formazione e alla cultura della sicurezza sul lavoro», commenta Jenny Arienti responsabile lavoro Pd provinciale.