Il nuovo Parco Solare di Cesano: laboratorio didattico a cielo aperto per le scuole

Non solo un parco, anche un luogo formativo: inaugurato sabato 14 settembre a Cesano Maderno il Parco Solare di via San Marco, uno spazio ludico-didattico per le scuole e la città. L’area verde è stata completamente riqualificata ed è ora dedicata ai temi dell’energia solare, dell’astronomia e della meteorologia diventando un luogo, spiega l’amministrazione comunale: “dove studiare, un laboratorio didattico a cielo aperto in cui le scuole potranno svolgere lezioni di scienze e giornate didattico-formative”. Si tratta di un’idea sviluppata dai tecnici dell’Ufficio Ambiente del Comune, con il supporto specialistico di Alessandro Ceppi del Politecnico di Milano.

Nuovo Parco Solare a Cesano: meridiana, stazione meteo e ricarica wireless con il sole

All’interno dell’area trovano spazio una meridiana analemmatica umana, una stazione meteo-climatica per la misura delle principali variabili atmosferiche, un gioco didattico “Stefan-Boltzmann” a tema energia solare, un tavolo con la rosa dei venti ed una stazione di ricarica wireless e con porte USB che utilizza l’energia solare per ricaricare dispositivi elettronici come smartphone e tablet ed un rain garden. Completa il Parco il percorso con le sagome dei pianeti del sistema solare.

Tutto il Parco e le strumentazioni realizzate sono accompagnate da pannelli informativi e descrittivi, dotati di QRcode e i testi sintetici, in italiano e in inglese, sono stampati su pannelli informativi posizionati a fianco di ciascun gioco. Alle Direzioni scolastiche della Città verrà fornito materiale didattico a energia solare con cui gli studenti potranno divertirsi e giocare sul tavolo “rosa dei venti” nelle giornate formative trascorse al Parco.

Nuovo Parco Solare a Cesano, la soddisfazione del sindaco Bocca

Soddisfatto il sindaco Gianpiero Bocca: “Dobbiamo essere tutti orgogliosi di poter disporre di un parco di nuova generazione, pensato e progettato per ospitare le scuole offrendo strumenti divulgativi e di apprendimento, ma anche un luogo in cui i ragazzi cesanesi potranno ritrovarsi e per trascorrere il tempo libero in un contesto curato e gradevole. Dopo la Cittadella dei Ragazzi, inaugurata nella scorsa primavera, area molto utilizzata dalla cittadinanza, rendiamo fruibile il Parco Solare che, sono certo, sarà presto vissuto con la stessa frequenza”.

Nelle zone limitrofe a via San Marco, in via Adamello, con l’occasione è stato annunciato che sorgerà una nuova area cani: l’Amministrazione Comunale ha già affidato l’incarico per la realizzazione che sarà conclusa entro l’autunno.