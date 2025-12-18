Il gregoriano in duomo a Monza con il concerto di Natale

Si intitola “In Festo nativitatis Domini” il tradizionale concerto di Natale offerto dalla Cappella musicale del duomo di Monza. L’appuntamento è per lunedì 22 dicembre, alle 21, in basilica.

Una rassegna delle melodie più note (e non solo) per raccontare il Natale in musica nel corso dei secoli con canti per l’avvento e il Natale, per vivere anche attraverso la musica gli ultimi giorni di attesa, aspettando la nascita di Gesù. Il programma della serata prevede un’esibizione di canto gregoriano tra Cinque e Seicento e una proposta della metà del XIX secolo. E poi Bach, Tomas Luis de Victoria, Jacobus Handl e William Byrd e la tradizione popolare antica con l’esecuzione dal Libro della laudi polifoniche di fine Cinquecento.

A dare voce alle proposte in scaletta saranno le voci della Cappella musicale del duomo: ventitré voci tra soprani, contralti, tenori e bassi, diretti dal maestro Giovanni Barzaghi. Si esibiranno anche il gregorianista Giorgio Merli e Matteo Riboldi all’organo.

Tra i brani in programma l’inno Conditor alme siderum alternatim, canto gregoriano e organo e poi l’alleluja in gregoriano Veni Domine e Ecce Virgo, altra proposta dal repertorio gregoriano.