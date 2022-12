Il giallo dei miasmi di Lesmo segnalato ai carabinieri

Miasmi a Lesmo? Il dubbio esiste e persiste da diverse settimane in via Caduti per la Patria nella frazione di Gerno, dove alcuni residenti si lamentano di svegliarsi ogni notte con la gola e la bocca secche senza però capirne la causa.

Il giallo dei miasmi di Lesmo e l’allarme dei residenti

L’idea tra gli abitanti del quartiere è che si tratti di qualche esalazione delle aziende presenti tra la stessa via Caduti per la Patria e la via Fratelli Cervi, però al momento non c’è stato nessun riscontro. Anche il Comune è stato informato, ma dopo un sopralluogo notturno non è stato rilevato alcun odore sospetto. Intanto nella giornata di sabato 10 dicembre i residenti hanno segnalato il disagio ai carabinieri. Resta il fatto che una situazione simile nella zona industriale di Lesmo non si è mai verificata prima d’ora e c’è chi invoca l’intervento dell’Arpa per ulteriori approfondimenti.