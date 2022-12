Il disinnesco di ordigni bellici a Milano modificano la viabilità delle tangenziali

Il Comitato operativo Viabilità Italia ha segnalato che “per permettere il disinnesco di diversi ordigni bellici rinvenuti nelle Province di Pesaro, Milano e Vicenza, nella giornata di domenica 4 dicembre 2022 potrebbero verificarsi disagi alla circolazione lungo la viabilità autostradale ed ordinaria rientrante nella cosiddetta “zona rossa”, nonchè ripercussioni lungo la viabilità ferroviaria.

Il disinnesco di ordigni bellici e gli svincoli chiusi

In particolare, il Comitato operativo Viabilità Italia ha precisato che “per consentire le operazioni di disinnesco di 3 ordigni bellici rinvenuti nel Comune di Milano, presso l’area “Ex Innocenti” di via Rubattino” dalle ore 8.30 e fino a cessate esigenze verranno attivate le seguenti chiusure: A51 Tangenziale Est di Milano, chiusura al traffico di entrambe le carreggiate tra gli svincoli di Milano Forlanini/Aeroporto Linate e MI-Lambrate / S.P.103 Segrate; A52 Tangenziale Nord, chiusura del ramo di svincolo dell’interconnessione A4-A52 in entrata da Torino per la carreggiata sud (direzione A1-Bologna); A50 Tangenziale Ovest, chiusura del ramo di svincolo dell’Interconnessione A50-A1 in uscita per Milano / A51 Tangenziale Est, per chi percorre la carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Contestualmente verrà chiusa al traffico l’Autostrada A1 in direzione Milano con obbligo di uscita sulla A50 Tangenziale Ovest in direzione A8-Laghi.

Il disinnesco di ordigni bellici e i percorsi alternativi

Il Comitato operativo Viabilità Italia ha suggerito i seguenti itinerari alternativi: per chi proviene da Sud Est si consiglia di percorrere l’A58 TEEM fino all’interconnessione con l’A4. Per Milano città percorrere la A58 TEEM fino allo svincolo di Pozzuolo Martesana, quindi SP103 Cassanese; per chi proviene da Nord Est si consiglia di percorrere la A58 TEEM fino all’interconnessione con la A1. Per Milano città percorrere la A 58 TEEM fino allo svincolo di Liscate (A35 Var) quindi SP 14 Rivoltana direzione Aeroporto Forlanini; per chi proviene da Nord Ovest si consiglia di percorrere la A4 fino all’interconnessione con la A58 TEEM, per poi proseguire in direzione di Bologna”