Il Comune di Vimercate investe 330mila euro in più per le bollette salate di luce e gas

L’aumento del costo dell’energia si sente eccome anche sul Comune di Vimercate, giovedì sera 21 luglio è stata infatti approvata in consiglio comunale una variazione di bilancio dove la spesa più grossa riguarda proprio le bollette di luce e gas utilizzando ben 330mila euro di avanzo di amministrazione.

Nel presentare le modifiche ai conti pubblici l’assessore al Bilancio Mariasole Mascia ha spiegato che “il rincaro delle utenze è sicuramente importante, però non è l’unico ambito su cui interveniamo usufruendo di 440mila euro di avanzo libero. Infatti mettiamo a disposizione 70mila euro per il bonus sport per i ragazzi che si iscrivono nelle società sportive del territorio e non solo per contribuire all’iscrizione per le famiglie che hanno un’Isee non superiore ai 25mila euro”. Tra i provvedimenti sempre nell’ambito sportivo Palazzo Trotti investe altri 63mila euro per realizzare i percorsi guidati in città e nelle frazioni per runner e appassionati di passeggiate. Infine la giunta ha deciso di destinare 12mila euro per gli esercenti che aderiranno al protocollo d’intesa per la movida, che il Comune sottoscriverà anche con la Prefettura per riuscire ad equilibrare il divertimento dei più giovani senza però arrivare agli eccessi.

Le variazioni al bilancio sono state benevolmente accolte da tutte le forze politiche con chiaramente dei distinguo, poiché se sia la maggioranza che l’opposizione hanno convenuto sul problema dei costi in salita di luce e gas confidando in un calo dei prezzi e in una politica dell’amministrazione sempre più votata al risparmio energetico, il centrodestra con Luca Caprioli ha osservato che “dobbiamo approvare la misura di finanziamento per i commercianti che sottoscrivono il protocollo per la movida senza neanche averlo mai visto prima e soprattutto la sensazione è che per questa iniziativa si sia andati lunghi considerando che siamo a oltre metà luglio”. A replicare è stato direttamente il sindaco Francesco Cereda. “Il patto coi negozianti e la Prefettura deve ancora essere approvato – ha detto il primo cittadino – e avrà comunque una durata di 18 mesi che coprirà almeno la prossima estate e parte dell’inverno”.

Sempre sul bilancio dal fronte delle opposizioni Francesco Sartini e Patrizia Teoldi hanno evidenziato come “in questa fase si sta utilizzando solo una parte dell’avanzo di amministrazione, quando in cassa sono disponibili 2,9 milioni di euro compreso anche quel 1,2 milioni di euro che avete tolto dal piano del nuovo centro cottura. Vi sproniamo a mettere in campo nuovi progetti per sfruttare le risorse”. Sulla questione Mascia ha risposto che “i soldi che non utilizziamo ora possono servire per finanziare il nuovo centro natatorio qualora non dovessero arrivare risorse dai bandi a cui abbiamo partecipato e per quanto riguarda le politiche energetiche siamo sempre più indirizzati a incrementare l’uso di pannelli fotovoltaici sugli edifici comunali e luci a led per l’illuminazione pubblica per avere dei risparmi sulle bollette”.