“Il Bello che fa bene”, torna l’evento AiBi per i bambini dell’Ucraina

Torna in presenza l’evento natalizio “Il Bello che fa bene” di Ai.Bi. Amici dei Bambini. In programma una mostra fotografica e un temporary shop con oggetti donati da oltre 30 aziende del lusso, la moda, il design e la gastronomia. Per sostenere la campagna Bambini per la Pace in favore delle vittime della guerra in Ucraina

“Il Bello che fa bene”: temporary shop in via Tortona a Milano

Appuntamento a Milano dal 16 al 20 dicembre in via Tortona 30 dalle 10.30 alle 19. Durante tutta la durata dell’evento sarà allestito un temporary shop solidale per sostenere l’impegno di Ai.Bi. per i bambini dell’Ucraina. Sarà possibile trovare oggetti esclusivi di design, specialità culinarie, accessori di moda, oggetti per la casa e tanto altro ancora.

“Il Bello che fa bene”: la mostra fotografica a cura di Chiara Oggioni Tiepolo

Durante l’evento “Il Bello che fa Bene” verrà allestita, e potrà essere visitata gratuitamente da tutti, la mostra fotografica a cura di Chiara Oggioni Tiepolo, intitolata “Bambini per la Pace”, come il progetto cui saranno destinate tutte le donazioni raccolte.

In esposizione ci saranno alcuni dei migliori e più significativi scatti realizzati in Ucraina, Moldova e Italia dai fotografi Mikhail Bakuzov, Marco Palombi e Simone Durante.