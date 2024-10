I vigili del fuoco di Monza recuperano un uomo senza vita, “sepolto” in uno scavo

I vigili del fuoco di Monza hanno recuperato un 61enne privo di vita sepolto in uno scavo nella sua casa di Cinisello. Lo smottamento del terreno si è verificato nella giornata di domenica 13 ottobre. Diverse le squadre di pompieri giunte tempestivamente in via Volta nella cittadina milanese. Tra i soccorritori si sono presentati anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (U.S.A.R.) e il nucleo Cinofili, che hanno effettuando operazioni di ricerca e salvataggio per localizzare e recuperare la persona coinvolta.

I vigili del fuoco recuperano un uomo senza vita, operazione complicata

Le attività sono proseguite per qualche ora e le squadre hanno lavorato con la massima urgenza al fine di soccorrere la persona. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell’instabilità del sito che ha messo a rischio gli stessi soccorritori e sono state messe in pratica azioni atte a stabilizzare lo scenario al fine di permettere il recupero della persona in sicurezza. Purtroppo nonostante l’impegno dei soccorsi l’uomo è stato recuperato già deceduto.