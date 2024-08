I robot della Oppent di Ornago negli ospedali Usa: commesse per 30 milioni

Dalla Brianza ai reparti di importanti strutture ospedaliere statunitensi. Un percorso reso possibile dall’elevata qualità dei prodotti realizzati da Oppent, leader nell’automazione industriale e nella robotica mobile. L’azienda di Ornago, infatti, produrrà oltre 200 mobile robot per prestigiosi ospedali americani. Tra questi ci sono l’Ohio State Wexner Medical Center di Columbus, nello stato dell’Ohio, e l’Indiana University School of Medicine di Indianapolis, nello stato dell’Indiana. Entrambi i nosocomi, grazie a queste forniture «made in Brianza», avranno la flotta di veicoli automatizzati più ampia al mondo.

I robot della Oppent di Ornago negli Usa per movimentare pasti e ricambi di biancheria

«Il valore totale delle commesse – precisa la società di via Vimercate – sfiora i 30 milioni di euro e prevede, oltre alla fornitura dei mobile robot, servizi aggiuntivi legati all’efficienza operativa e ai sistemi di controllo. Le soluzioni di Oppent sono scelte dai più prestigiosi ospedali del mondo per automatizzare la movimentazione interna di materiali e merci, come i pasti o i ricambi di biancheria. Grazie alla forte innovazione e ai nuovi settori industriali di applicazione dei prodotti, Oppent negli ultimi due anni ha più che raddoppiato il portafoglio ordini, passato da 30 a 66 milioni di euro e prevede di chiudere il 2024 con un valore della produzione che sfiora i 30 milioni di euro. I mobile robot di Oppent sono infatti destinati a modernizzare non solo il settore ospedaliero ma anche quello industriale, dove le soluzioni offerte sono sempre più apprezzate anche da aziende manifatturiere, soprattutto nel settore alimentare, automobilistico, aerospaziale e farmaceutico. La gamma dei prodotti di Oppent va dai mobile robot che trasportano pasti all’interno degli ospedali, fino a soluzioni pensate per aziende industriali, come i 7 veicoli in funzione nella fabbrica di Airbus Helicopters di Marignane, a Marsiglia, in grado di movimentare carichi molto elevati, come i rotori degli elicotteri che arrivano a pesare fino a 2,5 tonnellate».

I robot della Oppent di Ornago negli Usa, azienda familiare fondata nel 1960

Oppent è una società in forte crescita: le sue soluzioni sono presenti in 106 strutture distribuite in 30 nazioni, tra ospedali e industrie, per un totale di 450 mobile robot in attività. Attualmente Oppent ha oltre 20 commesse aperte nel mondo. Oppent Spa è una family company con sede a Ornago: fondata nel 1960 da Ettore Beretta, è di proprietà della seconda generazione della famiglia. L’azienda ha costruito una solida reputazione come fornitore di soluzioni all’avanguardia per l’automazione dei processi intra-logistici. Nel 2013 la società brianzola ha ampliato il raggio d’azione con la produzione di una gamma innovativa di mobile robot, destinata ad automatizzare il settore ospedaliero e industriale (alimentare, automobilistico, aerospaziale e farmaceutico). Nel 2023 Oppent ha fatturato 21 milioni di euro. Oltre il 90% di questa quota è stato realizzato sui mercati esteri. Oppent è presente in oltre 20 Paesi e fa affidamento su un organico composto da 130 collaboratori; 15 persone si dedicano alle attività di Ricerca e Sviluppo. Una squadra, quest’ultima, che permette alla società di fornire soluzioni sempre più innovative e «confezionate» in base alle esigenze del cliente