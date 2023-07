I consiglieri regionali in visita a Villa Greppi per parlare di futuro

Sette Consiglieri regionali e il Capo Segreteria del Presidente del Consiglio Regionale in visita al Consorzio Brianteo Villa Greppi per conoscerne da vicino le principali finalità e riflettere su possibili prospettive future, in particolare sull’ipotesi di dare vita a un ITS Academy all’interno di parte degli spazi di Villa Greppi che saranno presto recuperati.

Si è tenuto nella giornata di giovedì 20 luglio l’incontro che ha visto la partecipazione dei consiglieri di Regione Lombardia Alessandro Corbetta, Jacopo Dozio, Fabrizio Figini, Gian Mario Fragomeli, Pietro Luigi Ponti, Alessia Villa, Giacomo Zamperini – qui anche in veste di delegato dell’Assessore alla Cultura Francesca Caruso – e del Capo Segreteria del Presidente del Consiglio Regionale della Lombardia Dario Francolini. Una mattinata organizzata a seguito delle decisioni assembleari del Consorzio Villa Greppi, per l’occasione rappresentato dalla Presidente del CdA Lucia Urbano, dalla Vicepresidente Marta Comi, dal Presidente dell’Assemblea dei Soci Gualtiero Chiricò e dal Vice Marco Beretta.

I consiglieri regionali e le finalità di Villa Greppi

«Giovedì mattina – spiega la Presidente Lucia Urbano – abbiamo avuto l’opportunità di illustrare a coloro che, in Regione, rappresentano il nostro territorio non soltanto la bellezza di Villa Greppi e di tutto il compendio immobiliare, ma anche e soprattutto le finalità principali di un ente che è una risorsa preziosa e che sin dalle origini unisce Brianza lecchese e monzese. Grazie all’intervento della dottoressa Laura Caspani, responsabile del Fondo Iconografico Greppi, abbiamo guidato i presenti alla scoperta di parte della Villa e delle pertinenze già recuperate e oggi accessibili, per poi soffermarci sull’attività culturale e formativa svolta quotidianamente dal Consorzio e, in modo particolare, sulle prospettive di sviluppo, incluse la revisione dello Statuto e l’ipotesi di utilizzo degli spazi recuperati per ospitare un ITS Academy. Devo dire – continua – che il riscontro ci è parso davvero positivo, sia da parte di chi non conosceva il Consorzio, sia da parte di chi, pur avendolo frequentato in passato, non era aggiornato sulla situazione attuale: gli intervenuti hanno espresso l’intenzione di sostenere il percorso futuro di una realtà così rappresentativa per il nostro territorio e che merita – conclude – attenzione e un forte impegno per la sua salvaguardia».