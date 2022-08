I carabinieri soccorrono a Seregno una giovane, vittima di un mancamento per il caldo

Attimi di spavento lunedì 1 agosto, alle 13 circa, all’incrocio tra le vie Cadore e Beato Angelico a Seregno, dove una residente sedicenne, sotto il sole cocente, mentre si trovava seduta sul portapacchi posteriore della bicicletta da passeggio condotta da una sua coetanea comasca, verosimilmente a causa di un calo di pressione, ha improvvisamente perso i sensi e si è accasciata sulla schiena dell’amica, prima di rovinare a terra, battendo la testa.

Via Beato Angelico: sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Lissone

La giovane è stata immediatamente soccorsa da una pattuglia dei carabinieri di Seregno, in transito in quel momento proprio nel tratto di strada interessato. Ai militari dell’Arma si è poi aggiunto un volontario del 118, fuori servizio. Messa in posizione di sicurezza e rifocillata con acqua, la sedicenne, che ha riportato qualche piccola escoriazione, ha subito ripreso conoscenza, ma a titolo precauzionale, insieme alla propria amica, anche lei trascinata a terra nella caduta, è stata trasportata all’ospedale di Desio in codice verde, da un’ambulanza della Croce Verde di Lissone.