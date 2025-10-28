Halloween 2025 a Monza: tra Parco, arte, libri e indagini on the road

Halloween a Monza, qualche appuntamento in programma in città.

Halloween 2025 a Monza: trucchetti e scherzetti tra i libri

Anche le biblioteche dello Sbu si preparano all’appuntamento con mostri e fantasmi. Giovedì 30 ottobre alle 17.30 la biblioteca di Triante ospiterà paurosissime letture ad alta voce (per bimbi dai 4 anni) e un laboratorio creativo a tema nell’ambito di “Quasi Halloween”. Il 31 ottobre la Monza Ragazzi dedica ad Halloween in consueto appuntamento di “Libri a merenda” alle 17, mentre la civica organizza in serata, dalle 20.30, “Senzazucca. Giochi da tavolo e tante sorprese”, iniziativa riservata agli adulti. Tutti i dettagli su brianzabiblioteche.it.

Halloween 2025 a Monza: la notte delle streghe nel Parco

La sera del 31 ottobre si potrà trascorrere anche all’interno del parco di Monza: succede grazie ad “Halloween in Cascina”, l’iniziativa promossa da Cascina Costa Alta e dedicata ai bambini tra i 7 e gli 11 anni. “Avventure, missioni e dolcetti mostruosi da gustare”, anticipano gli organizzatori, dalle 20.30 alle 22.30. Per i più piccoli, dai 4 ai 6 anni, l’appuntamento è invece nel pomeriggio dell’1 novembre, dalle 16 alle 18, con altre iniziative a tema. Tutti i dettagli su cascinacostaalta.it.

Halloween 2025 a Monza: api e zucche

Una “merenda tra api, zucche e piccoli brividi” è invece la proposta dell’associazione Apincittà nel giardino della biodiversità di via Boiardo: appuntamento venerdì 31 ottobre dalle 16 alle 18.

Halloween 2025 a Monza: animali fantastici e dove trovarli

“Un museo spaventoso” è il titolo del family lab organizzato dai musei civici di Monza per scoprire «le creature fantastiche nascoste nei quadri: magari – anticipano da via Teodolinda – ci saranno anche fantasmi e streghe»; li si cercherà insieme per le sale del museo. Spazio poi alla creatività durante il laboratorio in cui si potrà realizzare una maschera da indossare la sera di Halloween. Dopo l’anticipo di domenica, l’appuntamento replica alle 17.30 di venerdì 31 ottobre. L’iniziativa si rivolge alle famiglie con bambini dai tre agli undici anni: il costo è di 4 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria su museicivicimonza.it.

Halloween Enpa MB

Halloween 2025 a Monza: 1 novembre con Enpa MB

Festeggiato con Gattolandia il Día de los gatos, sabato 1 novembre Enpa Mb ospita all’interno dell’oasi della biodiversità, accanto al rifugio, la prima edizione del “Festival d’autunno”: dalle 15 «fino al calar delle tenebre» in via San Damiano spazio «a divertimenti e magia», tra zucche e costumi spaventosi.

Halloween 2025 a Monza: teatrini delle ombre e Senzazucca

Halloween tra i libri e le storie di paura è la proposta della libreria Tutti giù per terra, in via Pennati, che il 31 ottobre, dalle 16 alle 18.30 propone oltre alla merenda e alla lettura delle storie da brivido anche la costruzione di un teatrino delle ombre. La festa più terrificante dell’anno anche alla biblioteca Civica di via padre Giuliani: il 31 ottobre, dalle 20.30, andrà in scena “Senzazucca”, gare di giochi da tavolo e tante sorprese. E poi il contest per decretare il miglior costume tra streghe, mostri e vampiri.

Halloween a Monza

Halloween 2025 a Monza: indagine e misteri in pieno centro

Non il solito dolcetto o scherzetto ma un’indagine da risolvere in piazza San Paolo. L’appuntamento è per il 31 ottobre, dalle 10 alle 11 di sera: è l’escape on the road Halloween a Monza, promossa da Oj Eventi pensato per trascorrere in maniera diversa le festa più mostruosa dell’anno, con una versione outdoor della celebre escape room con enigmi e indovinelli da risolvere.

Per i più piccoli torna la festa di Halloween organizzata da Le mille meraviglie di via Cavallotti 126: dalle 16.30 truccabimbi e tante caramelle e dolcetti per i piccoli che si presenteranno. Non solo festa ma anche un divertente pigiama party quello proposto dalla società Nam che dalle 19 del 31 ottobre alle 11 dell’1 novembre assicura una festa da paura al Gym park Nam di via Silva.