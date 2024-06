Ha (anche) una maxi collezione di vini: sospetta provenienza illecita, arresto della Finanza

Nuovi sviluppi dall’indagine che a ottobre dello scorso anno portò all’esecuzione in tutta Italia, anche in provincia di Monza e Brianza, e in Spagna di 46 ordinanze cautelari complessive per traffico internazionale di sostanze stupefacenti tra Italia e la penisola Iberica, riciclaggio, esercizio abusivo del credito e frode fiscale. La Guardia di Finanza di Milano, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha sottoposto a sequestro beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e denaro contante per oltre 3,5 milioni di euro.

Perquisizioni della Finanza: sequestrati 84 chili di droga e orologi di lusso

Si tratta dell’epilogo di ulteriori indagini, di natura economico-finanziaria, su alcune persone rimaste a piede libero dopo l’operazione dell’ottobre scorso che già portò al sequestro di beni, aziende e disponibilità finanziarie per oltre 129 milioni di euro. Le Fiamme gialle milanesi, durante perquisizioni con unità cinofile hanno sequestrato 84 chili di stupefacenti tra hashish e marijuana, 4 orologi di lusso e oltre 100mila euro in contanti.

Perquisizioni della Finanza: sequestro preventivo anche di disponibilità finanziarie e di un immobile

Arrestato anche uno degli indagati, dal “tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati”, nei confronti del quale sarebbe emersa la presunta “provenienza illecita” di beni trovati durante la perquisizione, come una collezione di oltre 9mila bottiglie di vino pregiato, una della quali da 15mila euro, per un valore stimato di circa un milione e mezzo.

Sarebbero inoltre state individuate “ulteriori disponibilità finanziarie su diversi conti correnti bancari riconducibili all’indagato” oltre che “un’immobile in provincia di Bergamo dal valore di circa 200.000 euro”. L’Autorità Giudiziaria ha disposto d’urgenza un decreto di sequestro preventivo, misura patrimoniale stata anticipata alla fase delle indagini preliminari “per evitare che il libero possesso dei beni possa consentirne la dispersione prima della definizione del procedimento penale” precisano le fiamme gialle.