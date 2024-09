Gruppo Desa (Chanteclair e non solo) investe 5 milioni per riqualificare lo stabilimento di Seregno

Cinque milioni di investimento per riqualificare lo stabilimento di Seregno di via Monte Santo, “per ricavare al suo interno nuovi spazi moderni e funzionali”. Ne dà l’annuncio il Gruppo Desa, proprietario, tra gli altri, dei marchi Chanteclair, Spuma di Sciampagna, Quasar e Sauber. I lavori allo stabile di via Monte Santo dovrebbero terminare entro il prossimo anno. Si tratta di un intervento che la proprietà ha deciso in seguito alla dismissione della produzione di detersivi in polvere, attività affidata a fornitori esterni specializzati.

In previsione la realizzazione di uffici, in particolare per il dipartimento R&D, e aree per momenti di ristoro e spogliatoi: “che contribuiranno a migliorare la qualità dei luoghi di lavoro del Gruppo Desa”. Non solo: “saranno ulteriormente ridotti rumori e odori emessi dalle attività produttive e migliorerà l’impatto visivo complessivo” specifica l’azienda in una nota. La demolizione è già in corso e proseguirà fino a fine 2024: “tenendo in massima considerazione i possibili impatti ambientali”.

Marco Sala, consigliere del Gruppo Desa

Gruppo Desa riqualifica lo stabilimento di Seregno: “nell’ottica della sostenibilità”

Recuperati i macchinari in buono stato e le materie prime ancora utilizzabili, “così da favorirne il reimpiego in altre attività produttive”. “Una forte attenzione” specifica ancora la nota, “è stata data alla riduzione degli scarti prodotti, demolendo in maniera selettiva i materiali non recuperabili” e “separando i rifiuti come ferro, acciaio e inerti, così da avviarli a processi di riciclo differenziati, in un’ottica di economia circolare”. Durante le fasi finali di smantellamento sarà inoltre utilizzata una gru ad alimentazione elettrica, “che consentirà di ridurre le emissioni”.

Gruppo Desa: “A Seregno avviata la produzione di detergenti liquidi”

Per quanto concerne la produzione, “gli addetti al reparto dei detersivi in polvere dismesso sono stati integrati negli altri reparti produttivi dell’azienda”. A Seregno è inoltre stata avviata la produzione di detergenti liquidi, tra cui lo sgrassatore Chanteclair, e sono state adeguate le linee di produzione del sapone da bucato e delle saponette da toilette.

Marco Sala, consigliere del Gruppo Desa, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del lavoro di riqualificazione avviato, un progetto strategico che non solo migliorerà la produttività del nostro stabilimento, ma contribuirà alla riqualificazione dell’intera area, migliorando al contempo la qualità della vita dei nostri dipendenti. Un intervento”, ha proseguito Sala “realizzato nel rispetto dei più alti standard di sostenibilità, che si somma a quelli già effettuati negli ultimi anni con l’obiettivo di migliorare l’impatto visivo sul quartiere, aumentandone anche il valore”.