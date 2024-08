Grave incidente sull’A1, una motociclista di Vimercate finisce in rianimazione

Grave incidente sull’A1 tra Modena e Reggio Emilia in direzione Milano costringono una motociclista vimercatese in rianimazione all’ospedale di Baggiovara. Lo scontro tra un’auto e una motocicletta ferma sotto un cavalcavia è avvenuto sabato pomeriggio 17 agosto ed è stato necessario l‘intervento dell’elisoccorso oltre ad ambulanze, auto medica e forze dell’ordine.

Grave incidente sull’A1 e l’intervento dei soccorsi

La 64enne residente in Brianza era in sella con un’altra centaura anch’essa ferita probabilmente per indossare la celata antipioggia e la vettura le avrebbe centrate in pieno. La circolazione si sarebbe ridotto a una sola corsia in direzione Milano per diverse ore per consentire ai soccorsi di intervenire in sicurezza.