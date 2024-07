Giussano, un nuovo gioco aspetta i bambini nell’area verde di via Santa Margherita a Paina

Un trenino tutto nuovo nell’area verde di via Santa Margherita a Paina di Giussano. Negli scorsi giorni è stato posizionato un “ciuf ciuf” bianco e rosso pensato per il divertimento dei più piccoli, andando così ad incrementare la dotazione di spazi di divertimento sul territorio comunale. Attraverso un intervento di restyling progettato dall’amministrazione comunale, la prima area su cui si è intervenuti è una delle più frequentate della frazione: qui sono stati rimossi i precedenti moduli ormai usurati dall’utilizzo e ne sono stati installati di nuovi e più moderni, ispirati ad un trenino e ad una stazione che consentiranno ai piccoli fruitori di poter viaggiare con la fantasia e di mettersi alla guida di nuove e straordinarie avventure. «Un intervento importante in concomitanza con il periodo estivo per garantire a tutte le famiglie che resteranno in città di avere uno spazio sicuro, moderno e riqualificato in cui trovarsi e in cui poter far giocare i bambini» hanno spiegato il sindaco Marco Citterio e Giacomo Crippa, assessore con delega ai lavori pubblici.

Nuove attrezzature: previste ulteriori installazioni nell’oasi del laghetto

L’attenzione dell’amministrazione Citterio in tema di giochi e servizi per i più piccoli non si ferma qui. Il prossimo intervento, previsto nelle settimane a venire, riguarderà la realizzazione di una nuova area giochi nell’oasi del laghetto di Giussano. Già in primavera, la giunta del sindaco Marco Citterio aveva approvato il progetto esecutivo di un percorso ludico che stimolasse l’agilità, la reattività e il senso di equilibrio dei bambini attraverso il divertimento e la sana competitività. Questo intervento, dal costo complessivo di 50mila euro, è interamente finanziato con fondi regionali e permetterà di ampliare gli spazi di gioco già presenti. La nuova area sarà situata vicino al laghetto, in prossimità del parcheggio di via Stelvio, del frutteto e della nuova struttura, offrendo un ambiente ombreggiato e attrezzato per il divertimento dei più piccoli. Il progetto prevede l’installazione di giochi che stimoleranno la forza, l’equilibrio, la resistenza e l’elasticità dei bambini, favorendo i giochi di gruppo e adattandosi alle diverse età. Inoltre, verranno posizionate ulteriori nove sedute per rispondere al crescente utilizzo dello spazio giochi. Un nuovo gruppo di giochi di equilibrio, arrampicata e movimento sarà aggiunto per estendere l’utilizzo dell’area anche ai bambini di età superiore ai 6 anni.

Nuove attrezzature: la soddisfazione del sindaco Marco Citterio

«Un ulteriore intervento che riqualifica la nostra preziosa oasi naturalistica -ha sottolineato il sindaco Marco Citterio-. La nuova area giochi sorgerà vicina al principale parcheggio, in una zona dotata di videosorveglianza, fontanella dell’acqua ed illuminazione, in modo tale da garantire comfort e sicurezza a chi ne fruirà. La posa di nuovi giochi e arredo contribuirà a rendere ancor più attrattiva un’area su cui questa amministrazione comunale ha posto massima attenzione, investendo risorse proprie e convogliando fondi provenienti da Regione Lombardia, restituendole slancio e capacità di accogliere persone provenienti da ogni parte della Brianza e dell’hinterland milanese, lecchese e comasco». Questo progetto rappresenta un ulteriore passo avanti nell’offrire spazi sicuri e stimolanti per i bambini, promuovendo attività fisica e socializzazione in un ambiente naturale.