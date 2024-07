Il piano asfalti 2024 di Giussano è entrato nel vivo, con lavori di manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi. Questo programma di riqualificazione delle arterie stradali prevede la posa di nuovo manto d’asfalto in prossimità dei punti più critici per la viabilità, migliorando così la sicurezza e la fruibilità delle strade per automobilisti e pedoni. Le risorse stanziate per l’annualità 2024 superano i 400mila euro, inserendosi in un piano pluriennale di manutenzione che mira a intervenire sia nel capoluogo che nelle frazioni. L’obiettivo è migliorare le arterie a maggior intensità di traffico e le strade di collegamento urbano, garantendo una viabilità sicura ed efficiente.

Giussano: piano asfalti da 400mila euro per le strade di città e frazioni, lavori fatti e da fare

Sono già stati completati i lavori di restyling in diverse strade: via Borella, via Di Vittorio, via Col di Lana e via Venezia. Negli scorsi giorni, si è concluso anche il cantiere in via Dispersi in Guerra, in prossimità del cimitero di Giussano. Gli interventi proseguiranno nelle prossime settimane secondo un calendario definito dagli uffici comunali. I lavori inizieranno in momenti differenti per attenuare eventuali modifiche alla viabilità ordinaria richieste durante le fasi di cantierizzazione. Tra le vie interessate dai prossimi interventi ci sono via Zara, via Cascina Nuova, via della Tecnica, via delle Industrie, via dell’Artigianato e viale Monza. In quest’ultima, particolare attenzione sarà dedicata alla sicurezza, con l’obiettivo di ridurre la velocità di transito dei veicoli.

La posa del nuovo manto d’asfalto sarà seguita dalla rinnovata segnaletica stradale, che contribuirà a un migliore riordino dei flussi di traffico, incrementando il livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada. Questo intervento è fondamentale per garantire che le strade siano non solo più lisce e sicure, ma anche meglio organizzate per gestire il traffico quotidiano.

Giussano: piano asfalti da 400mila euro per le strade di città e frazioni, in arrivo anche intervento di Brianzacque

Nel corso della seconda metà di luglio, un ulteriore intervento riguarderà via Cilea e via Pascoli, arterie di collegamento situate fra il rione San Gian e la frazione di Birone. Qui, Brianzacque si farà carico del ripristino del manto stradale, completando le opere previste nell’ambito dell’accordo definito con il Comune. Questo intervento è particolarmente significativo poiché segue un importante lavoro svolto nei mesi scorsi.

«Le risorse individuate per il 2024 ci consentono di sviluppare un piano asfalti che permetterà interventi considerevoli in più punti del territorio, integrandosi con quelli già effettuati lo scorso anno e privilegiando il restyling di spazi ad alta fruizione viaria o pedonale –hanno sottolineato il sindaco Marco Citterio e l’assessore ai lavori pubblici Giacomo Crippa – Interveniamo nel periodo estivo, sia per usufruire delle condizioni meteorologiche più adatte per questi interventi, sia per ridurre il disagio verso automobilisti e residenti».