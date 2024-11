Giussano: percorso di aggiornamento per assistenti familiari, un incontro al mese per il Terzo settore

Ha preso il via a Giussano il nuovo percorso di aggiornamento per lavoratori del terzo settore, attivo fin dal 2018. In sala consiliare primo appuntamento con l’aggiornamento e la formazione continua “Lavoro di cura”, destinato a assistenti familiari che operano sul territorio della città. A cadenza mensile, si concluderà a maggio con la consegna degli attestati di partecipazione.

Giussano: percorso di aggiornamento per assistenti familiari, dal 2018 «397 famiglie incontrate e 135 famiglie in cui è stata inserita un’assistente familiare»

«L’impegno del Comune di Giussano nella promozione e nella formazione delle figure degli assistenti familiari si è tradotto negli anni con il costante sostegno al servizio “Lavoro di cura” che ha visto, nell’ultimo quinquennio, 397 famiglie incontrate e 135 famiglie in cui è stata inserita un’assistente familiare – afferma Adriano Corigliano, vicesindaco con delega alle Politiche sociali – Siamo felici, anche quest’anno, di poter ospitare questo nuovo percorso di aggiornamento per consentire agli assistenti di famiglia di mantenersi informati sulle differenti tematiche che toccano da vicino il loro quotidiano lavoro. Il percorso di formazione è reso possibile dalla professionalità della referente del servizio “Lavoro di Cura”, dottoressa Cinzia Calzoni che metterà a disposizione dei partecipanti la sua consolidata esperienza sul campo».

Giussano: percorso di aggiornamento per assistenti familiari, il programma delle lezioni

Nel programma lezioni sulla gestione degli stati di ansia, della solitudine e dell’equilibrio mentale, focus sulle novità contrattuali e un momento di dibattito prendendo spunto da un film che affronta il tema delle demenze senili.

Nel primo appuntamento i corsisti hanno lavorato sul concetto di famiglia, le sue forme e le principali patologie familiari. Nel prossimo, il 14 dicembre, a tema le novità del contratto di lavoro “colf – badanti – babysitter” nelle sue potenzialità e fragilità, mentre il 2025 prevede come primo appuntamento (25 gennaio) un focus sulle più diffuse patologie psichiatriche come ansia, depressione, nevrosi.

Il calendario continua il 22 febbraio con un incontro sulle tecniche per il superamento degli stati d’ansia, il 22 marzo sulle modalità per affrontare il tema della solitudine sociale e il 12 aprile il cineforum con la visione di alcuni tratti del film “Nulla è come sembra” del regista Florian Zeller del 2020 sulla problematica delle demenze senili. Ultimo appuntamento il 10 maggio con “Il coraggio di cambiare – Rischio o risorsa?” tenuto da Cinzia Calzoni con un approfondimento sul concetto del cambiamento che si presenta nel corso della nostra vita sia dentro di noi che fuori di noi.