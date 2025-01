Giussano, nasce il progetto della Cycloroad: chiesto un finanziamento ministeriale

Un passo in avanti verso la mobilità sostenibile, con una “Cycloroad giussanese” che incentivi l’utilizzo della bicicletta come mezzo di spostamento all’interno del territorio, crei una connessione fra piste ciclopedonali e servizi di pubblica utilità presenti sul territorio comunale e favorisca attraverso la comunicazione la fruizione della mobilità sostenibile come alternativa all’automobile. Con questo triplice obiettivo, la giunta comunale di Giussano guidata dal primo cittadino Marco Citterio ha deciso di partecipare al progetto “Bici in Comune”, l’iniziativa promossa dal ministero per lo Sport e i Giovani, con il supporto del Dipartimento per lo Sport, tramite Sport e Salute e l’Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) con cui è previsto il finanziamento di azioni che promuovano la mobilità ciclistica come strumento per uno stile di vita sano e attivo.

Mobilità sostenibile: anche campagne di sensibilizzazione tra gli obiettivi

Il progetto presentato dal comune di Giussano prevede un finanziamento massimo di 80mila euro da destinare alla messa in sicurezza di piste ciclabili esistenti, alla promozione del territorio mediante l’utilizzo di spostamenti sostenibili e all’organizzazione di eventi aggregativo-sportivi che abbiano al centro il mondo delle due ruote. Il progetto “Cycloroad giussanese”, per il quale è stato richiesto il finanziamento, agirà su più livelli, ponendo al centro campagne di sensibilizzazione e organizzazione di eventi che coinvolgano la popolazione. Previsti inoltre interventi puntuali di riqualificazione e messa in sicurezza delle piste esistenti. È programmato anche lo sviluppo di una mappa interattiva digitale che metta in corrispondenza la presenza di piste ciclabili e punti di interesse del territorio. Sono infine previste iniziative di promozione dell’utilizzo della bicicletta per recarsi in luoghi quali gli istituti scolastici, i centri sportivi e gli edifici pubblici.

Mobilità sostenibile: il commento del sindaco Citterio e dell’assessore Crippa

«L’amministrazione comunale di Giussano crede nella mobilità ciclistica quale strumento di vita sano e attivo, oltre che negli spostamenti su due ruote nevralgici per garantire la sostenibilità del nostro territorio -hanno riferito il sindaco Marco Citterio e l’assessore Giacomo Crippa-. Il progetto presentato, se finanziato, ci darà la possibilità di creare un’interconnessione fra le reti di ciclabili già oggi presenti ed i servizi sul territorio, incrementando il livello di sicurezza e portando così ad un naturale aumento nella fruizione delle stesse». L’iniziativa “Cycloroad giussanese” non si limita solo a migliorare l’infrastruttura ciclabile, ma mira anche a sensibilizzare e coinvolgere la comunità, facendo della mobilità ciclistica un punto di riferimento per un futuro più sostenibile e più sano. Con l’auspicio che il progetto venga finanziato, l’amministrazione comunale è pronta a lavorare per offrire ai giussanesi una rete ciclabile sicura, interconnessa e accessibile a tutti.