Giussano, Leda Monfrini corona un sogno: la sedia che ha progettato diventa prototipo

La soddisfazione di vedere un sogno concretizzarsi a soli sedici anni: è la storia di Leda Monfrini, studentessa del liceo artistico Modigliani di Giussano, che ha realizzato una sedia progettata durante un’esercitazione scolastica. Questo traguardo è stato possibile grazie alla collaborazione con l’azienda Fratelli Elli di Giussano, che ha trasformato il progetto di Leda in un prototipo tangibile, ora esposto nell’atrio dell’istituto. L’iniziativa nasce da un’esercitazione condotta dal professor Domenico Porchi, ispirata al “Good Design” di Bruno Munari. Durante il percorso, gli studenti hanno approfondito tematiche legate alla morfologia, ergonomia, smontabilità e componibilità degli oggetti d’arredo, soffermandosi su esempi emblematici come la Superleggera di Michael Thonet del 1842 e i mobili Ikea, simbolo del design commerciale contemporaneo. L’esercitazione ha coinvolto le classi seconda G, seconda E e seconda L, che si sono cimentate nella progettazione di una sedia originale.

Liceo Modigliani: il progetto scelto per qualità ed originalità

Leda Monfrini seduta sulla sua sedia

Tra i numerosi progetti, quello di Leda Monfrini si è distinto per la sua qualità e originalità, tanto da essere selezionato dal professor Porchi per una possibile realizzazione concreta. Grazie alla disponibilità dell’azienda Fratelli Elli, artigiani esperti del settore, la sedia è stata trasformata in un prototipo. Un ruolo determinante è stato svolto da Raffaele Elli, uno dei titolari, e da Alessandro Elli, nipote e Finished Product Manager dell’azienda, che ha curato nei dettagli la realizzazione.

Liceo Modigliani: la sedia simbolo di sinergia con il territorio

L’istituto ha espresso gratitudine nei confronti dell’azienda, sottolineando l’importanza di collaborazioni come questa nel valorizzare il talento e la creatività degli studenti. La sedia di Leda Monfrini non è solo un progetto ben riuscito, ma anche un simbolo di sinergia tra scuola e territorio. Esposta nell’atrio del liceo, è diventata un motivo di orgoglio per l’istituto e una fonte di ispirazione per gli altri studenti.