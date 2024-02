Giussano, le Acli promuovono un ciclo per avvicinare i giovani alla politica

“La libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone, la libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione”. Prendendo spunto dal testo di una nota canzone di Giorgio Gaber, i circoli Acli di Giussano hanno rimarcato il valore delle opinioni e della partecipazione alla vita politica, lanciando una nuova iniziativa finalizzata ad avvicinare i cittadini al mondo dell’amministrazione pubblica. Il progetto prevede tre incontri pubblici, moderati da Gianni Bottalico, con gli amministratori per confrontarsi su temi legati alla politica e alla partecipazione. Tutte e tre le serate sono in programma, nel salone dell’oratorio di via D’Azeglio, alle 21. Saranno un’occasione per far conoscere ai cittadini il ruolo e tutta la macchina amministrativa attraverso esperienze dirette di sindaci, assessori e consiglieri che operano in Comuni limitrofi a Giussano.

Acli: la programmazione dei tre incontri

La serata che inaugurerà l’iniziativa è in programma per martedì 5 marzo e avrà come ospite Luca Santambrogio, sindaco di Meda e presidente della Provincia. Il 13 marzo, invece, parteciperà Elena Galbiati, assessora con delega alle attività produttive a Seregno; mentre il terzo incontro fissato per il 19 marzo avrà come protagonisti Gabriele Villa, consigliere comunale di maggioranza a Carate, insieme al consigliere di minoranza di Albiate Mariella Longoni.

Acli: il parere del presidente Alberto Elli

«Essere parte di un qualcosa, che sia società o comunità, in cui tutti rivestono un proprio ruolo e tutti contribuiscono al bene comune, dovrebbe essere la base per creare una società migliore. Abbiamo voluto invitare amministratori di diverse correnti politiche e non di Giussano, perché gli incontri non saranno delle tribune politiche, ma piuttosto il racconto di amministratori locali che parleranno della loro esperienza in Comune. L’intento dell’iniziativa è, avvicinando le persone alla politica, intesa come coinvolgere i giovani all’impegno amministrativo amore per il bene comune», ha spiegato il presidente Alberto Elli, per poi sottolineare: «I prossimi 8 e 9 giugno si voterà per rinnovare il nostro consiglio comunale oltre alle europee, la partecipazione è elemento fondamentale per arricchire la discussione e richiede la conoscenza della materia. Le Acli da sempre sono scuola di formazione civica. Nelle serate presenteremo le figure che governano le città: il sindaco, l’assessore e i consiglieri, che racconteranno il loro ruolo nel rapporto con la macchina amministrativa e con i cittadini, gli spazi che occupano nelle scelte di competenza, soddisfazioni e insuccessi. Uno sguardo che ci permetterà di avvicinare alla gestione del Comune chi intende diventare protagonista nella conduzione della cosa pubblica».