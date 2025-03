Vigili del fuoco a Robbiano di Giussano nel pomeriggio di venerdì 7 marzo, nella zona del cimitero. Intervento in un appartamento in condominio per un incendio localizzato su un balcone.

Sul posto i vigili del fuoco di Cantù con autopompa, due ambulanze da Besana e Mariano Comense per prevenzione, i carabinieri di Giussano e Seregno.

I rilievi permetteranno di risalire alle cause. Nessuno risulta ferito né intossicato.