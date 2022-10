Giussano, i coniugi Mazzaglia campioni europei di danze standard

Marito e moglie nella vita, campioni di danza in pista: due giussanesi sul tetto d’Europa. Giuseppina Borgonovo, 49 anni, e Domenico Mazzaglia, 52 anni, hanno conquistato il titolo più importante al campionato europeo 2022 di Danze Standard WDO Over 45, andato in scena domenica 16 ottobre a Gorle, in provincia di Bergamo. Moglie e marito danzano insieme da oltre un decennio, seguiti dai maestri Fabio Foti e Veronica Massaro, della Revolution Dance di Muggiò. I due ballerini giussanesi non sono affatto nuovi alle competizioni di danza sportiva. Hanno, infatti, all’attivo diversi titoli di rilevanza europea e mondiale. L’ultimo risale a novembre dello scorso anno, quando si sono aggiudicati il primo gradino del podio in danze standard al campionato del mondo WDC, svoltosi ad Assen in Olanda, dimostrando di essere i migliori nel valzer lento, tango, valzer viennese, slow fox trot e quickstep.

Coniugi Mazzaglia: la soddisfazione dei maestri Foti e Massaro

I coniugi Giuseppina Borgonovo e Domenico Mazzaglia

«L’oro europeo è stato una vittoria inattesa, perché ad agosto hanno avuto un problema fisico che ha ritardato la preparazione per questa importante gara. Ciononostante, già nel momento delle loro esibizioni è arrivato forte e chiaro il calore e il tifo del pubblico, prima ancora di quello della giuria, che poi li ha decretati vincitori. Hanno eseguito alla perfezione entrambe le due performance, aggiudicandosi un primo posto memorabile. Dopo quel problema si sono rialzati alla grande e l’oro ne è stata la dimostrazione», hanno spiegato i due maestri Fabio Foti e Veronica Massaro. «Mazzaglia e Borgonovo sono una coppia forte e determinata. Fanno squadra sia in pista che nella vita. Per arrivare a certi livelli, oltre alla passione, è importante anche il rigore nella dieta, nello stile di vita e negli allenamenti. Loro sono dei veri campioni anche nel seguire alla lettera tutta la preparazione pre-gara», hanno aggiunto.

Coniugi Mazzaglia: un amore sbocciato alla Revolution Dance

Il loro amore è sbocciato proprio nella Revolution Dance di Muggiò, suggellato dalla loro grande passione per la danza. «Mazzaglia e Borgonovo si sono conosciuti nella nostra palestra. Si allenano con noi da 10 anni. Già da allora era chiara quale fosse la loro stoffa. Poi, con sacrifici e allenamento, sono arrivati i risultati. Oltre alla tecnica, nella buona riuscita di un’esibizione, l’80 per cento lo fa la forza di volontà e l’unione della coppia. Loro eccellono in questo, oltre ad essere due bravissimi ballerini», hanno poi sottolineato Fabio Foti e Veronica Massaro. Dopo qualche giorno di meritato riposo, la coppia giussanese è già al lavoro per prepararsi alla prossima gara. A novembre i due ballerini saranno nuovamente in Olanda, pronti a difendere lo straordinario oro mondiale.