Sarà celebrata sabato 18 ottobre, alle 10, nella chiesa parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo a Giussano, la cerimonia funebre di Sveva Ferrando, 17 anni, vittima di un incidente stradale verificatosi giovedì 9 ottobre, nel primo pomeriggio, in via San Vitale a Seregno. La data è stata comunicata dopo l’autopsia, effettuata martedì 14 ottobre. Ad accompagnare in questo frangente la giovane, che era molto conosciuta a Robbiano, dove aveva anche lavorato a titolo volontario come animatrice in oratorio, saranno in particolare la mamma Simona, il papà Emanuele, il fratello Federico, le nonne Annadele e Bina, la zia Sabrina, oltre naturalmente agli altri parenti ed ai tanti conoscenti.

Incidente: tante le dimostrazioni di affetto per la giussanese

Il collage fotografico dedicato sui social dalla piscina di Verano a Sveva Ferrando

Secondo quello che è stato ricostruito dalla Polizia locale di Seregno, Ferrando al momento del sinistro era in sella al suo motociclo, che è entrato in collisione con la fiancata sinistra di una vettura che stava superando. L’urto ha scaraventato sul lato opposto della carreggiata la diciassettenne, che è finita contro un albero, riportando ferite che ne hanno provocato il decesso al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.

Numerose sono state successivamente le dimostrazioni di affetto nei suoi confronti, partendo da quelle dei coetanei che l’hanno conosciuta nella sua esperienza di studentessa all’istituto Candia di Seregno e da quelle degli amici con cui aveva condiviso l’esperienza del nuoto alla piscina di Verano Brianza.