È deceduta al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza la diciassettenne che giovedì 9 ottobre, nel primo pomeriggio, è stata suo malgrado protagonista di un incidente stradale a Seregno. Secondo quello che è stato possibile ricostruire fin qui, la giovane, di cui ancora non si conoscono le generalità, stava tornando a casa in sella al suo motociclo, dopo il termine delle lezioni in una scuola secondaria di secondo grado della città, quando alle 13.55 in via San Vitale, procedendo verso nord, ha urtato una vettura che viaggiava nella medesima direzione. L’impatto ha provocato una rovinosa caduta a terra della minorenne, che purtroppo è risultata fatale.

Incidente: sul posto 118 e Polizia locale

La Polizia locale al lavoro

Sul posto, dopo il primo allarme, si sono portati gli operatori del 118, con un’ambulanza ed un’automedica, che hanno provato a rianimare la giovane, apparsa da subito gravissima. I rilievi di prassi in situazioni come questa sono poi stati eseguiti dalla Polizia locale, che con il coordinamento del comandante Umberto Trope ha anche provveduto a bloccare la circolazione stradale nel tratto interessato.