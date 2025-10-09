Brianza Nord Cronaca

Seregno, incidente stradale in via San Vitale: morta una diciassettenne

La giovane è spirata al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza, dove era stata trasportata, dopo la caduta dal suo ciclomotore, scaturita dall'urto con una macchina
di
Seregno 2025 Polizia locale via San Vitale incidente
Il ciclomotore della giovane, a terra dopo il sinistro

È deceduta al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza la diciassettenne che giovedì 9 ottobre, nel primo pomeriggio, è stata suo malgrado protagonista di un incidente stradale a Seregno. Secondo quello che è stato possibile ricostruire fin qui, la giovane, di cui ancora non si conoscono le generalità, stava tornando a casa in sella al suo motociclo, dopo il termine delle lezioni in una scuola secondaria di secondo grado della città, quando alle 13.55 in via San Vitale, procedendo verso nord, ha urtato una vettura che viaggiava nella medesima direzione. L’impatto ha provocato una rovinosa caduta a terra della minorenne, che purtroppo è risultata fatale.

Incidente: sul posto 118 e Polizia locale

Seregno 2025 Polizia locale via San Vitale incidente
La Polizia locale al lavoro

Sul posto, dopo il primo allarme, si sono portati gli operatori del 118, con un’ambulanza ed un’automedica, che hanno provato a rianimare la giovane, apparsa da subito gravissima. I rilievi di prassi in situazioni come questa sono poi stati eseguiti dalla Polizia locale, che con il coordinamento del comandante Umberto Trope ha anche provveduto a bloccare la circolazione stradale nel tratto interessato.

L'autore

È la redazione del Cittadino, uno e tutti: garantisce il flusso costante delle notizie. Senza fermarsi.

Tags