Giussano dice “Toccati”: la campagna contro i tumori ai testicoli

La prevenzione sanitaria vale più di un sorrisetto compiaciuto e malizioso: lo pensano a Giussano, dove il Comune sostiene la campagna per la prevenzione del tumore ai testicoli promossa dal Lions club Brianza host. Lo fa con una serie di affissioni pubbliche ironiche e garbatamente esplicite in cui compare il David di Michelangelo con una manina grafica che copre esattamente la zona oggetto dell’iniziativa, con uno sloga diretto: toccati.

La campagna di prevenzione di Giussano contro i tumori ai testicoli

L’obiettivo, sottolinea il Comune, è quello di raggiungere il maggior numero di persone per promuovere sensibilizzazione e prevenzione. “La campagna, patrocinata dall’Amministrazione comunale, si affianca alla comunicazione online che ha come punto di riferimento il sito www.toccati.it dove sono contenute le informazioni per effettuare una prima autoanalisi oltre a una articolata serie di contenuti che hanno lo scopo di superare pregiudizi e indifferenza sull’argomento“.

Giussano dice “Toccati”: la campagna con Lions club Brianza host

“Come Amministrazione comunale sosteniamo convintamente una campagna che parla a giovani e adulti e lo fa con un messaggio forte e con risposte altrettanto esaustive – afferma il sindaco Marco Citterio– Parlare di tumori non è mai facile, ma solo informando è davvero possibile fare prevenzione. Grazie ai Lions club Brianza host che hanno saputo accendere i riflettori sull’argomento, contribuendo a soffermarsi sull’importanza della salute ed in particolar modo di quella andrologica”.

Giussano ricorda anche gli ultimi dati del registro tumori italiani, che parlano di una crescita di tumori testicolari, anche tra i più giovani, dove rappresenta il 12% di tutte le neoplasie tra i 15 e 49 anni. “I casi in aumento soprattutto tra i più giovani sono dovuti alla scarsa attenzione verso la prevenzione, ma oggi il tumore al testicolo offre ottime possibilità di cura se diagnosticato e trattato precocemente. Il tasso di guarigione è intorno al 96%“.