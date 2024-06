Giussano: auto avvolta dalle fiamme nel parcheggio al laghetto, indagini in corso

Potrebbe avere una origine dolosa l’incendio che nella serata di lunedì 24 giugno ha avvolto e divorato un’auto nell’area parcheggio del laghetto di Giussano. È successo mentre era in corso la partita di Euro 2024 tra Italia e Croazia e nessuno tra i presenti e i vigili del fuoco ha fatto in tempo a vedere il pareggio di Zaccagni che ha portato gli Azzurri in semifinale.

Giussano: auto avvolta dalle fiamme, i soccorsi e le indagini

L’allarme è scattato una manciata di minuti prima delle 23, in via Stelvio i vigili del fuoco da Carate Brianza e Lissone, i carabinieri e un’ambulanza per soccorrere il proprietario dell’auto colto da un lieve malore ma senza il trasporto in ospedale.

Con i vigili del fuoco al lavoro per spegnere il rogo, i carabinieri hanno raccolto le testimonianze dei presenti. Le indagini sono in corso.