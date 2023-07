Giussano: auto a fuoco a Paina, strada chiusa e traffico

Inizialmente chi ha dato l’allarme aveva temuto il coinvolgimento di due auto. In realtà nel pomeriggio di sabato a Giussano tutto ha avuto origine da una utilitaria che ha preso fuoco nel vano motore. Il conducente è riuscito a fermarsi a bordo strada vicino a un paletto e sul posto sono stati chiamati l’utopompa di Seregno e la polizia locale. Il traffico in via IV Novembre nella frazione Paina è stato deviato in direzione di Seregno. Non si sono registrati feriti.

