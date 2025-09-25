Giorgia Cagliani travolta a Brivio, la Besanese: «Le compagne non sono ancora tornate in palestra»

«Tutta la squadra è fortemente scossa». È Alessandra Danielli a parlare, la dirigente della Polisportiva Besanese in Serie C di pallavolo in cui giocava Giorgia Cagliani vittima dell’incidente stradale di Brivio.

Ripercorre gli ultimi giorni: «Si erano allenate sabato e Giorgia era rimasta in palestra con tutte le altre fino alle 17. Dopo la notizia della tragedia, abbiamo avuto la conferma che una delle due ragazze rimaste coinvolte fosse lei, la domenica mattina».

Giorgia Cagliani travolta a Brivio, la Besanese: la dirigente Danelli

Giorgia Cagliani giocava nel ruolo di centrale con il numero 2, era arrivata alla Polisportiva Besanese nella stagione 2024/2025, quest’anno aveva confermato la sua presenza. «Si era subito integrata nel gruppo – ha continuato la Danielli – era una ragazza solare, sorridente, educata che ascoltata sempre con attenzione quanto veniva detto».

Da quel maledetto sabato 20 settembre, le sue compagne non sono più tornate in palestra: lunedì non se la sono sentita, martedì sera hanno partecipato alla Santa Messa in suo ricordo a Paderno d’Adda e anche mercoledì sera non si sono sentite di tornare ad allenarsi.

«Come società faremo sicuramente qualcosa, ma non sappiamo ancora cosa. Aspettiamo la data del funerale. Stiamo valutando insieme».