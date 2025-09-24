La comunità sportiva di Besana Brianza in lutto per la morte di Giorgia Cagliani, 21 anni. Così come quelle di Lesmo e di Barzago, dove aveva giocato, e di Paderno d’Adda, dove viveva. È un dolore senza confini per la scomparsa della giovane, rimasta vittima insieme all’amica Milena Marangon in un tragico incidente stradale a Brivio, nel Lecchese. Erano con una terza amica, rimasta ferita.

Le due ragazze, legate da un’amicizia profonda al punto da definirsi “sorelle di sangue”, sono state travolte da un furgone lo scorso sabato sera mentre stavano andando a una festa di paese. Cagliani, studentessa di Scienze internazionali e istituzioni europee all’Università degli Studi di Milano, aveva un legame speciale con Besana Brianza attraverso la Polisportiva Besanese, di cui era parte integrante come atleta di pallavolo.

La Brianza piange Giorgia Cagliani travolta a Brivio: era con l’amica Michela Marangon, il ricordo della Polisportiva Besanese

La società l’ha voluta ricordare con parole che riflettono tutto l’affetto e la riconoscenza nei suoi confronti: “Con immenso dolore, la Polisportiva Besanese piange la scomparsa di Giorgia Cagliani, nostra amata compagna di squadra e giocatrice della serie C. In questo momento di profonda sofferenza tutta la società si stringe attorno alla sua famiglia, esprimendo le più sincere condoglianze. Giorgia resterà per sempre nei nostri cuori, come atleta e come persona speciale che ha lasciato un segno indelebile nella nostra squadra”.

Un messaggio che testimonia quanto fosse apprezzata, dentro e fuori dal campo, non solo per l’impegno sportivo ma anche per la sua capacità di costruire rapporti autentici.

Polisportiva Besanese: Giorgia Cagliani al centro col numero 2 nell’ultima partita giocata il 17 settembre

La Brianza piange Giorgia Cagliani travolta a Brivio: il Dream Volley Lesmo

Sentimenti espressi anche dal Dream Volley di Lesmo, di cui aveva vestito i colori in Serie C: “Non esistono parole adatte per esprimere il dolore di questi giorni per la tua scomparsa. Ricorderemo il tuo sorriso inconfondibile, i tuoi occhi pieni di luce e la tua voglia di fare sempre meglio, la tua passione e grinta per questo sport. Il Dream Volley Lesmo tutto, si stringe attorno alla famiglia esprimendo sincere condoglianze. Rimarrai nei nostri pensieri e nei nostri cuori. Ciao Gio. Piccola Gio grazie per tutto“.

La Brianza piange Giorgia Cagliani travolta a Brivio: le due amiche

Cagliani era descritta come una giovane solare, con una grande passione per i viaggi, che condivideva spesso sui social insieme ai momenti di quotidianità vissuti con Milena.

Anche la Polisportiva 2B di Brivio, altra realtà sportiva in cui aveva militato e dove è cresciuto il fratello Leo, ha voluto esprimere la propria vicinanza: “La Polisportiva 2B di Brivio si unisce al dolore per la scomparsa di Giorgia Cagliani e si stringe con affetto a suo fratello Leo, che per anni ha fatto parte della nostra società, e alla sua famiglia in questo momento di grande tristezza“.

La Brianza piange Giorgia Cagliani travolta a Brivio: annullati gli eventi in due Comuni

Giorgia e Milena avevano fatto parte anche della Consulta giovanile che organizzava eventi di vario tipo a Paderno d’Adda, paese di 4mila abitanti della Brianza lecchese a 10 chilometri di distanza da Brivio. Entrambi i Comuni hanno annullato gli eventi previsti negli ultimi giorni.

«Il sindaco e l’amministrazione comunale sono vicini alle famiglie e agli amici di Giorgia e Milena», ha fatto sapere il sindaco Federico Airoldi. Il ricordo delle due ragazze vive anche nei social, dove gli amici le descrivono con immagini e parole semplici: Marangon come “un gatto nero”, Cagliani come “un golden retriever”; una “sempre puntuale” e l’altra “sempre in ritardo”. Due caratteri diversi, eppure inseparabili, come dimostrano i viaggi, le feste e i compleanni condivisi.

Pochi mesi fa, a luglio, avevano festeggiato insieme i 21 anni di Marangon, prima di partire entrambe per Bruxelles. Un legame spezzato troppo presto, che lascia un vuoto profondo a Besana, tra i compagni di squadra della Polisportiva, gli amici che le conoscevano da sempre e i familiari che le ricordano con amore e dolore.

La Brianza piange Giorgia Cagliani travolta a Brivio: l’investitore resta in carcere, veglia di preghiera a Paderno d’Adda

Intanto, sul fronte giudiziario, resta in carcere l’uomo di 34 anni che era al volante del furgone che ha travolto le ragazze: è risultato positivo al narcotest, l’arresto per omicidio stradale plurimo aggravato è stato convalidato.

Martedì sera a Paderno d’Adda chiesa gremita per una veglia di preghiera che ha riunito centinaia di persone.