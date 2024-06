Gelsia Ambiente: premi a scuole di Desio e Barlassina per il concorso “Plastic Challenge”

Giunti al termine i progetti di educazione ambientale promossi da Gelsia Ambiente che hanno coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio brianzolo. Premiati come degna conclusione dell’iniziativa i vincitori della “Plastic Challenge”, concorso promosso dalla società di AEB (Gruppo A2A) rivolto alle classi di quarta elementare, sul tema dell’inquinamento da plastica e sulla riduzione della produzione di rifiuti di plastica monouso, che ha visto la realizzazione di elaborati a tema (video, canzoni e presentazioni) valutati da una giuria composta da rappresentanti di Gelsia Ambiente, Creda Onlus e A2A.

La 4A della scuola di via Tolstoj di Desio (foto Gelsia Ambiente)

Concorso “Plastic Challenge” Gelsia Ambiente: le scuole premiate

Ad aggiudicarsi il primo premio della sezione “canzoni” è stata la classe IV A della scuola primaria di via Tolstoj a Desio; per la sezione “video” hanno vinto parimerito la classe IV B della scuola primaria di via Tolstoj a Desio e la classe IV A della scuola primaria Don Milani di Rovello Porro; infine, la sezione “presentazioni” è stata vinta dalla classe IV C della scuola primaria Manzoni a Barlassina.

La 4C della Manzoni di Barlassina (foto Gelsia Ambiente)

I vincitori sono stati premiati dai dirigenti di Gelsia Ambiente e dalle autorità locali, ricevendo gadget, attestati e un premio speciale: una gita didattica organizzata da Gelsia Ambiente e A2A, in programma per l’inizio del prossimo anno scolastico.

La 4A della Don Milani di Rovello Porro (foto Gelsia Ambiente)

Concorso “Plastic Challenge” Gelsia Ambiente: “Da anni collaboriamo con le scuole”

“Siamo convinti che un futuro migliore e uno sviluppo sostenibile siano possibili solo attraverso

un impegno collettivo – dice Luigi Pelletti, presidente di Gelsia Ambiente –. Da anni collaboriamo attivamente con scuole, imprese e istituzioni per promuovere l’educazione ambientale e sensibilizzare la comunità. Coinvolgere gli studenti nella protezione dell’ambiente è fondamentale: queste iniziative educative stimolano una cultura del rispetto per l’ambiente fin dalla giovane età, favorendo lo sviluppo di comportamenti responsabili e sostenibili che gli studenti porteranno con sé nella vita adulta. Inoltre, collaborare con le scuole permette di creare una rete di cittadini consapevoli e motivati, pronti a contribuire a un futuro più verde e sostenibile.”