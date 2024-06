Frigerio Viaggi di Giussano, bus Azzurro per portare la Nazionale di calcio alle amichevoli pre Europeo

Frigerio Viaggi, il Gruppo con sede a Giussano annuncia di avere siglato una partnership con la Federazione Italiana Giuoco Calcio per ospitare a bordo dei propri mezzi le Nazionali di calcio maschile e femminile per tutto il 2024.

Frigerio Viaggi di Giussano: partnership con la Figc per tutto il 2024

Intanto, in vista del Campionato Europeo ha allestito un bus brandizzato con i colori della Nazionale di calcio per portare gli Azzurri allo stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna e al ‘Castellani’ di Empoli dove l’Italia affronterà Turchia (martedì 4 giugno alle 21) e Bosnia ed Erzegovina (il 9 giugno) nelle ultime due amichevoli prima della partenza per la Germania dove disputerà gli Europei. Il bus è a disposizione anche della Nazionale di Calcio Femminile.

Frigerio Viaggi di Giussano: “Collaborazione con la Figc motivo di grande orgoglio”

“Questa collaborazione con FIGC è per noi motivo di grande orgoglio e rappresenta un ulteriore passo nel nostro impegno a supportare la Nazionale Italiana di Calcio – commenta Carlo Frigerio, Direttore di Frigerio Trasporti – Accompagnare la Nazionale nelle trasferte significa per noi condividere la passione e l’emozione che il calcio sa regalare. Frigerio Trasporti è orgogliosa di essere parte di questa straordinaria avventura e di accompagnare gli Azzurri verso il Campionato Europeo. Sosteniamo insieme la nostra Nazionale, pronti a vivere nuove emozioni e a tifare Italia”.