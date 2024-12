Founding Members’ Club Heritage Cup ad Aci e all’Autodromo di Monza ai FIA Awards 2024

Riconoscimento a Kigali, in Ruanda, ai FIA Awards 2024 per l’Automobile Club d’Italia e l’Autodromo Nazionale Monza, dopo il rinnovo dell’accordo con Formula 1, che garantirà il Gran Premio d’Italia fino al 2031. Aci e Autodromo hanno ricevuto la Founding Members’ Club Heritage Cup: “dopo gli importanti interventi di ammodernamento compiuti, quest’anno, sul tracciato, che hanno consentito di rispettare i più moderni standard di sicurezza senza compromettere l’integrità storica del circuito”.

Il riconoscimento è stato ritirato da Giuseppe Redaelli, Presidente di Autodromo Nazionale Monza e celebra “l’eccellenza nella promozione e salvaguardia dell’automobilismo storico, riconoscendo l’impegno del Tempio della Velocità nel mantenere viva la memoria di oltre un secolo di storia motoristica”.

Premio ad Aci e all’Autodromo di Monza, la soddisfazione di Sticchi Damiani

“Sono orgoglioso di questo premio perché la Founding Members’ Club Heritage Cup viene assegnata ogni anno dal Club che raccoglie i fondatori della FIA, tra i quali ACI – ha dichiarato Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club d’Italia. Si tratta di un premio importante che viene conferito a una figura di grande spicco del motorsport o dell’automotive, a un museo o a un circuito – come nel caso di Monza – e noi siamo sinora gli unici ad averne collezionati quattro da quando questo Club vent’anni fa venne istituito, in occasione dei 100 anni della FIA. Segno che a livello mondiale ci riconoscono la capacità di valorizzare le straordinarie eccellenze che abbiamo sul nostro territorio. In particolare il riconoscimento ad Autodromo Nazionale Monza si va ad aggiungere a quelli assegnati, in passato, per Mille Miglia, Mauto-Museo Nazionale dell’Auto di Torino e Targa Florio”.