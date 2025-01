Forza la finestra e cerca di rubare all’Ovs, un residente dà l’allarme: un arresto

È finito in manette il ladro, italiano classe 1987 preso dai carabinieri della Sezione radiomobile di Sesto San Giovanni e dai colleghi di Paderno Dugnano che alle prime ore della mattina del 29 gennaio si era introdotto in un negozio di abbigliamento di via Rotondi, in pieno centro a Paderno. L’uomo, pensando di farla franca, aveva forzato una finestra del piccolo punto vendita della catena Ovs che si apre sotto i portici a pochi metri di distanza dalla piazza del municipio. Ma un residente della zona ha notato il movimento sospetto e ha dato l’allarme.

All’arrivo dei militari in forze, l’uomo dopo avere mollato la cassa sulla quale si era concentrato, aveva fatto un estremo tentativo di nascondersi nel negozio ma è stato immediatamente scoperto dai carabinieri e condotto via in flagranza di reato. Addosso gli sono state trovate una mazzetta da muratore e una spranga in ferro, che sono state sequestrate. L’arresto è stato convalidato nella mattinata di mercoledì dal Giudice del Tribunale di Monza.