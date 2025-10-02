Disavventura shock per Michele Criscitiello, volto noto del giornalismo sportivo, Ceo di Sportitalia e presidente della Folgore Caratese: vittima di un colpo da manuale, derubato del suo Rolex da 65 mila euro. Mattinata da incubo giovedì per il noto dirigente vittima di una rapina fulminea mentre si trovava in auto: un malvivente è riuscito a sottrargli il Rolex, che aveva al polso, del valore di oltre 65mila euro, puntandogli contro un’arma da fuoco.

Folgore Caratese, il presidente Criscitiello minacciato e rapinato in auto: è successo in viale Fulvio Testi

Al volante della sua Porsche, Criscitiello, che risiede a Carate Brianza, stava raggiungendo gli studi di Sportitalia a Milano, partito poco prima dallo Sportitalia Village di Verano Brianza. Superate le gallerie di Monza, mentre era fermo al primo semaforo in viale Fulvio Testi all’altezza dello stadio della Pro Sesto in attesa di svoltare a sinistra, l’imprenditore è stato avvicinato da un motorino con a bordo un uomo, che, passando ha urtato lo specchietto laterale, gesto che sembrava casuale, ma che si è rivelato l’inizio di un’azione fulminea e ben orchestrata.

Fatale per lui, insomma, il trucco dello specchietto, il più classico dei raggiri utilizzati dalle bande di malviventi spesso specializzate nelle rapine di orologi di lusso ai danni di imprenditori e vip: il gesto apparentemente casuale di un motorino che sfiora l’auto, lo specchietto che viene urtato e l’attenzione che si sposta per un istante. È proprio in quell’attimo che le bande specializzate colpiscono, approfittando del minimo cedimento per mettere a segno rapine lampo.

Folgore Caratese, il presidente Criscitiello minacciato e rapinato in auto: alcuni operai hanno recuperato il telefono

Criscitiello ha abbassato il finestrino per cercare di fotografare la targa dello scooter, ormai in fuga nel traffico, ma in un attimo si è ritrovato di fronte a un secondo aggressore, arrivato a piedi, che è entrato nell’abitacolo e, con una pistola puntata in faccia, gli ha strappato l’orologio dal polso prima di dileguarsi.

Ha provato a lanciarsi all’inseguimento dei malviventi, ma il traffico intenso lo ha costretto a fermarsi. Dolorante al polso per la violenta aggressione, ha arrestato la marcia e ha ricevuto aiuto da alcuni operai presenti sulla scena: grazie alla loro segnalazione, è riuscito a recuperare il suo iPhone, inizialmente creduto rubato insieme al prezioso orologio.

Folgore Caratese, il presidente Criscitiello minacciato e rapinato in auto: denuncia ai carabinieri

Scosso ma lucido, il direttore di Sportitalia ha poi sporto denuncia presso la stazione dei Carabinieri di Sesto San Giovanni. Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Non si esclude che si sia trattato di un colpo studiato a tavolino e che Criscitiello fosse stato seguito nei suoi spostamenti.