Filcams Cgil Monza e Brianza, Laura Lautieri nuova segretaria

Cambio al vertice nella Filcams Cgil Monza Brianza, la Categoria che rappresenta i lavoratori del Commercio delle mense e dei Servizi: l’Assemblea generale ha eletto con il 97 % delle preferenze Laura Lautieri, 46 anni e un passato in Caaf Cgil nuova segretaria generale. Sostituisce Matteo Moretti, in carica da circa cinque anni.

Lautieri ha cominciato il suo impegno sindacale nel 2001 ricoprendo il ruolo di delegata sindacale per la Filcams in un’azienda con sede a Monza nel settore del commercio. Successivamente ha trascorso quattro anni al Caaf Cgil come responsabile dello Sportello colf e badanti. Nel 2014 Lautieri è entrata in Filcams come funzionaria e dal 2017 ha ricoperto il ruolo di segretaria organizzativa.