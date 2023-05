Cgil Monza Brianza, Walter Palvarini è il nuovo segretario generale

Cambio della guardia alla Cgil Monza Brianza: Walter Palvarini è infatti il nuovo segretario generale. Sostituisce Angela Mondellini. Il passaggio di testimone è avvenuto al termine di un percorso che ha dapprima fatto tappa al decimo congresso della Camera del lavoro territoriale, tenutosi a gennaio a Brugherio. Un’affollatissima assemblea generale, svoltasi a Monza, ha infine deciso a larga maggioranza l’avvicendamento ai vertici della Camera del Lavoro brianzola.

Palvarini nuovo segretario Cgil Monza e Brianza al posto di Angela Mondellini

Palvarini, 59 anni, una lunghissima convivenza con Patrizia e due figli, ha iniziato a occuparsi di questioni sindacali come delegato sindacale in una fabbrica chimica brianzola, per poi diventare funzionario della Cgil nel 2000. In seguito è stato responsabile della formazione per la Cgil di Monza, poi segretario Filctem Cgil. Negli otto anni successivi è stato segretario generale della Funzione pubblica. Angela Mondellini, dopo quasi 12 anni di impegno in Brianza, andrà a far parte della segreteria in Cgil Lombardia.

L’ormai ex responsabile della Cgil brianzola aveva incominciato la sua esperienza brianzola nel luglio 2013, assumendo l’incarico di segretaria generale della Fiom Brianza al posto di Claudio Cerri. “Ringrazio tutti voi – ha detto rivolgendosi alla platea Angela Mondellini, di Rho, laureata in giurisprudenza e specializzata in diritto del lavoro – sono stati anni intensi di lavoro, lascio la Camera del lavoro in ottime mani”.

Palvarini, il neo segretario Cgil MB: “Proseguiamo con le nuove sfide”

L’elezione del nuovo segretario non è stata l’unica novità nel sindacato di via Premuda: anche Giulio Fossati, già componente della segreteria brianzola, ricoprirà un ruolo in Cgil Lombardia. Sara Tripodi, inoltre, sarà in forza alla Filt Cgil regionale. La rinnovata segreteria brianzola, guidata appunto da Walter Palvarini, sarà così composta dai confermati Matteo Casiraghi, Elena Farina e Matteo Moretti. La squadra è stata poi completata da due nuovi elementi: Tania Goldonetto e Federica Cattaneo. «Sono stati anni di lavoro intenso e di squadra – ha commentato il neo segretario generale – e sono moltissime le iniziative messe in campo: da qui, valorizzando l’impegno collettivo, proseguiamo per le nuove sfide che ci attendono».

Palvarini ha anche invitato tutta l’organizzazione ad attivarsi per la mobilitazione unitaria con Cisl e Uil. L’obiettivo è quello di avere la più ampia partecipazione alla manifestazione del 13 maggio a Milano. Cambi di segreteria hanno riguardato anche la Flai e la Filcams Monza e Brianza. La prima è la struttura sindacale che tutela e rappresenta i lavoratori del comparto agroindustriale. In questo caso Moreno Rezzano ha sostituito Federica Cattaneo. Nella Filcams, l’organizzazione dei lavoratori del commercio, la nuova segretaria generale è Laura Lautieri, al posto di Matteo Moretti.