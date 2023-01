Fiamme su un balcone a Giussano, primo intervento dei residenti

Sono intervenuti per primi i residenti con due estintori in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Attimi di tensione nel tardo pomeriggio di giovedì 12 gennaio a Giussano, in un complesso residenziale in via Lega Lombarda per le fiamme che si sono sprigionate su un balcone di un appartamento a un piano terra, sembra provenienti da un sistema di riscaldamento.

Fiamme su un balcone a Giussano, fumo sulla facciata del condominio

Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Seregno e Carate Brianza, ambulanza in prevenzione e carabinieri. Il fumo che si è levato ha annerito la facciata del condominio.