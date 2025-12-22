Festa natalizia con l’assessore al Centro diurno Preziosissimo Sangue di Monza

Canti, letture, riflessioni e tanta emozione. Lunedì 22 dicembre in mattinata il Centro diurno integrato Suore del Preziosissimo Sangue di via Raiberti, gestito dalla Cooperativa Rembrandt, ha festeggiato il Natale. Ad applaudire i nonni, che hanno preparato sotto la guida competente di Carlotta Perego la recita natalizia, vi era anche l’assessore al Welfare e Salute Egidio Riva che ha evidenziato «la cura, l’amore e l’attenzione» ricevuti dagli ospiti della struttura e la vicinanza della città «non solo a Natale, ma ogni giorno dell’anno».

Festa natalizia al Centro diurno di Monza, presenti figli e nipoti

Agghindati a festa, i nonni attori hanno letto alcune riflessioni preparate da loro sui simboli religiosi e laici del Natale: dalla stella cometa alla neve, dal centrotavola al pranzo passando per i regali, le luci, il presepe. Applauditi da figli e nipoti, alcuni di loro non sono riusciti a trattenere le lacrime facendo commuovere tutti i presenti. Alcune giovani suore hanno intonato alcuni canti coinvolgendo attivamente i nonni.

Il CDI Preziosissimo Sangue conta una cinquantina di iscritti. Alcuni lo frequentano a tempo pieno (la struttura è aperta dalle 8.30 alle 17.30), altri solo una parte della giornata. All’interno operano diverse figure professionali: educatori, un fisioterapista, operatori socio sanitari, ausiliarie, un’infermiera e un medico che una volta a settimana si reca in sede. Le suore assicurano preghiera e ascolto a chi lo desidera. «È importante – sottolinea la coordinatrice Silvia Zappa – instaurare un rapporto di sinergia con le famiglie. La nostra finalità è il benessere a 360 gradi delle persone». Dopo il pranzo di Natale, la festa è proseguita nel pomeriggio con una tombolata.