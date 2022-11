Festa di compleanno del preside (con torta) a scuola, è polemica politica a Verano Brianza

La festa di compleanno del dirigente scolastico sbarca in sala consiliare. La minoranza di “Ratti Sindaco” ha infatti annunciato l’intenzione di presentare un’interrogazione sull’argomento. «Presenteremo un’interrogazione per chiarire questo fatto di inaudita gravità –ha spiegato, a nome del gruppo, il consigliere comunale Simona Palmieri-. A nostro avviso questo fatto crea anche dei malumori all’interno della stessa maggioranza».

La festa al dirigente scolastico

La festa a Verano per i sessant’anni del dirigente scolastico

Giovedì della scorsa settimana, 17 novembre, in occasione del 60esimo compleanno del dirigente dell’istituto comprensivo Giuseppe Scaglione, un gruppo formato da insegnanti e membri del personale scolastico ha organizzato un momento di festa nell’aula magna della scuola primaria. Festa che iniziata verso le 18,30 si è poi protratta fino a tarda sera con la partecipazione di una cinquantina di invitati.

La festa al dirigente, il sindaco: “Declinato l’invito ritenendolo inopportuno”

«Avevo ricevuto l’invito e l’ho declinato ritenendolo inopportuno –ha commentato il sindaco Samuele Consonni–. Non è appropriato che un festeggiamento privato sia fatto in spazi comunali, un compleanno non può essere considerato alla stregua di una festa di pensionamento che segna la chiusura di un percorso». Nell’interrogazione la minoranza di “Ratti Sindaco” è pronta a far presente che alla festa avrebbe partecipato il vicesindaco Paolo Caglio. «Non c’è stata nessun tipo di approvazione da parte del vicesindaco che si è recato a scuola perché aveva appuntamento col preside per discutere della possibilità di spostare nei locali al piano primo le classi del nido durante i prossimi lavori di ristrutturazione» ha aggiunto Consonni.

La festa, il dirigente scolastico: “Edifici concessi in uso alle scuole, momenti che rafforzano la coesione”

L’edificio che ospita la primaria è di proprietà del Comune di Verano Brianza che è titolare, tra gli altri, del servizio di custodia. «Gli edifici scolastici sono proprietà degli enti locali ma sono concessi permanentemente in uso alle scuole –ha sottolineato il dirigente Scaglione-. È la scuola che autorizza, volentieri, l’uso degli spazi, persino quando ne ha bisogno il Comune». L’attuale dirigente scolastico è in carica dal settembre 2019. «Per una comunità educante che lavora è essenziale avere dei momenti di festa che rafforzano la nostra coesione –ha aggiunto Scaglione-. Sono fiero perché i miei colleghi hanno organizzato questo momento per tutti e per me. Con gli amici esterni alla scuola ho naturalmente festeggiato in un altro momento, domenica sera a casa mia».