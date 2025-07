Macherio festeggia i 100 anni di Luigia Cassanmagnago: un secolo di vita, amore e radici profonde. Un traguardo importante intriso di ricordi e di affetti. Mercoledì 30 luglio tutta la comunità con in testa il sindaco Franco Redaelli ha celebrato con gioia la signora Luigia, figura storica e amatissima del paese dove è nata e cresciuta: è una macheriese doc da generazioni. Anche i suoi genitori erano originari del paese, così come il marito Vittorio Cazzaniga, con cui ha condiviso una lunga vita fatta di dedizione alla famiglia, al lavoro e alla comunità.

Macherio 100 anni Luigia Cassanmagnago Macherio 100 anni Luigia Cassanmagnago festeggiamenti

Festa con il sindaco per Luigia Cassanmagnago, il senso della famiglia e il contributo alla parrocchia

Nel corso degli anni, Luigia ha dato il proprio contributo alla parrocchia, diventando un punto di riferimento silenzioso, ma prezioso per molti. Donna indipendente, forte e generosa, è stata – ed è tuttora – la colonna portante della sua famiglia, un esempio di determinazione e amore incondizionato.

Con i suoi figli Federico, Maria Antonietta e Carola, e con i nipoti che la circondano di affetto, Luigia ha saputo trasmettere valori autentici: l’importanza della famiglia, dell’aiutarsi l’uno con l’altro, dello stare uniti e del volersi bene. Ad accudire la nonna con premurose cure la signora Haleluya, l’assistente domiciliare speciale, attenta e molto dolce che la famiglia Cassanmagnago è fiera di aver accolto in casa.

Mercoledì 30 luglio sono giunti gli auguri in persona del sindaco di Macherio, Franco Redaelli, che ha omaggiato la signora con un bel mazzo di fiori e un messaggio a nome di tutta la comunità. «Compiere 100 anni è un traguardo straordinario che merita tutta la nostra ammirazione e un grande abbraccio da parte di tutta la comunità – scrive il sindaco di Macherio – lei è testimone di un secolo di vita di storie, di valori e di cambiamenti. La sua esperienza è una ricchezza per tutti noi».