Fai e ospedale San Gerardo, la Quadreria in scena a teatro a Monza

Ci sono volti di nobili, borghesi, prelati, imprenditori. Sono i ritratti della quadreria dell’ospedale San Gerardo che sabato 30 settembre alle 21 si racconta in scena al teatro Binario 7 di Monza. “Al Quadrone e gli Intoccabili” il titolo della pièce messa in scena dalla Compagnia Teatrale “Potrebbe essere la batteria” per la regia di Andrea Boda.

Fai e ospedale San Gerardo, “Al Quadrone” al Binario 7 di Monza

Gli spettatori si ritroveranno coinvolti nella trasposizione del film “Gli Intoccabili” dove alla banda di “Al Quadrone” si contrappone una squadra speciale che mira a ripristinare la fruizione dei dipinti a favore di tutti i cittadini.

«Dal 2015 la Delegazione FAI di Monza ha attivato una preziosa collaborazione con l’Ospedale San Gerardo, per far conoscere al pubblico la sua Quadreria e permettere la fruizione di beni culturali del nostro territorio – spiega Elena Colombo, capodelegazione del Fai di Monza – Quest’anno, grazie al sostegno del Comune di Monza, la magia della narrazione si rinnova con uno spettacolo al Binario 7: il teatro diventa strumento di conoscenza del patrimonio culturale».

Fai e ospedale San Gerardo: «La Fondazione Irccs cura e custodisce la Quadreria, grati al Fai»

«La Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza custodisce e cura la Quadreria dei Benefattori, una raccolta di dipinti, in gran parte ritratti commissionati in forma gratulatoria – spiega Claudio Cogliati, presidente della Fondazione Irccs – siamo grati al FAI Monza che ci consente di sensibilizzare i cittadini verso la conoscenza e la salvaguardia di un patrimonio che ha segnato la storia della città e che restituisce un affresco che mescola arte, generosità e senso di appartenenza, mettendo al centro l’Ospedale San Gerardo».

Fai e ospedale San Gerardo, come prenotare lo spettacolo

Prenotazione: in teatro il 30 settembre dalle ore 19.30 oppure online (evento ad offerta per sostenere il Fai).