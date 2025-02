“Fa’ la cosa giusta”, cinque aziende brianzole alle fiera sostenibile

Sono quattrocento gli stand allestiti per la ventunesima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che si svolgerà dal 14 al 16 marzo nella nuova location di Fiera Milano City a Rho. Cinque le realtà brianzole che saranno presenti alla kermesse: Paneliquido di Desio società che si occupa di eventi legata al mondo delle birre artigianali, Aqualife di Lissone, leader italiano nella depurazione dell’acqua domestica e ancora TerrAmare design, marchio di Paola Gagliardone che realizza oggetti di artigianato artistico utilizzando tecniche e materiali di recupero, Hierba Buena, veterana alla fiera sostenibile, fondata e diretta da Ermanno Spinelli che dalla sede di Veduggio con Colzano propone prodotti cosmetici naturali a base di estratti di piante e detergenti ecologici per la casa e infine Help3 associazione monzese che si occupa di trasferire competenze e conoscenze specialistiche al personale medico infermieristico dei Paesi in via di sviluppo, perché possano assistere e curare in modo autonomo negli ospedali d’origine i pazienti pediatrici affetti da malattie ematologiche e oncologiche.

“Fa’ la cosa giusta”, il tema 2005 legato al Giubileo

Tema di questa edizione sarà la speranza (nell’anno del Giubileo dedicato alla speranza) con il titolo: “Il gusto della fiducia”.

Oltre trecento gli incontri in programma a cui parteciperanno 6.000 studenti dalla scuola dell’infanzia alle superiori, provenienti da tutto il territorio. Tra le novità di quest’anno c’è l’area pane, uno spazio dedicato al più semplice e naturale degli alimenti, per riscoprirne il suo valore sociale. I visitatori potranno avvicinarsi al forno container dove si potrà sfornare pane agricolo, realizzato con farine di filiera. Tra i protagonisti di questo settore c’è propria la desiana Paneliquido, realtà attiva dal 2020 specializzata nell’organizzazione di eventi soprattutto connessi al mondo della birra artigianale di alta qualità. Nel loro stand sarà presentata anche l’esclusiva Prison Beer, la birra nata all’interno del carcere di Busto Arsizio che sarà raccontata dal cappellano don David Riboldi.

“Fa’ la cosa giusta”, alla fiera aziende di Monza, Desio, Lissone e Veduggio

In fiera anche Hierba Buena che presenterà in anteprima al pubblico quattordici nuovi prodotti: dal dentifricio in polvere alla cosmesi solida all’antizanzare inodore. «Per noi si tratta della fiera più importante e anche quest’anno arriveremo all’appuntamento con prodotti innovativi», ha spiegato il titolare, Ermanno Spinelli. È monzese invece la onlus Help3 nata nel 2013 dall’incontro tra alcuni soci di Brianza solidale e Cornelio Uderzo, per venticinque anni medico nel reparto di ematologia pediatrica del San Gerardo. «Il nostro punto di forza consiste nello sviluppo di una efficace collaborazione in particolare con l’ospedale San Gerardo dove opera un centro pediatrico di eccellenza con esperienze pluriennali di programmi collaborativi in particolare nelle leucemie e linfomi», spiegano i volontari.