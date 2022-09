Entro fine anno via ai lavori per una nuova ciclopedonale a Villa Raverio

È ufficiale. Entro fine anno prenderanno il via a Besana Brianza i lavori per la realizzazione della ciclopedonale di collegamento tra il centro di Villa Raverio e il cimitero della frazione. Dalla giunta Pozzoli è infatti arrivato il disco verde al progetto definitivo-esecutivo dell’intervento, che sarà finanziato con un contributo di Regione Lombardia di 120mila euro. L’opera ha due principali finalità: mettere in connessione il centro storico della frazione di Villa Raverio con l’area che ospita il cimitero e la piattaforma ecologica della frazione e creare una prima connessione ciclopedonale, o quantomeno pedonale, tra la frazione di Vergo-Zoccorino e il complesso scolastico primario Renzo Pezzani. La ciclopedonale partirà dall’intersezione tra le vie Cairoli e Sirtori. In un primo tratto in adiacenza alla via Cairoli sarà separata da uno spartitraffico fisico e successivamente il percorso si distaccherà dalla strada per proseguire all’interno delle aree boschive ed agricole fino ad approdare al parcheggio del cimitero. Il progetto prevede anche la realizzazione di alcuni interventi minori, necessari al funzionamento e alla messa in sicurezza del percorso generale, tra cui la realizzazione di un collegamento pedonale con abbattimento delle barriere architettoniche tra il parcheggio all’angolo Matteotti-Sirtori e il parcheggio di via Sirtori.

Villa Raverio: l’intervento avrà un ridotto impatto ambientale

«La ciclopedonale sarà realizzata in asfalto drenante, quindi avrà un basso impatto dal punto di vista ambientale, ma assicurerà anche una buona percorribilità. Il materiale è una sorta di cemento che fa passare l’acqua quando piove», ha riferito il sindaco Emanuele Pozzoli. La pavimentazione sarà realizzata in calcestruzzo drenante con uno spessore di 10 centimetri, poggiante su una fondazione doppio strato, composta da una parte più profonda in misto granulare e da uno strato superiore con materiale di pezzatura. «Una volta ultimata, da Villa si potrà andare al cimitero senza percorrere il marciapiede di via Matteotti, che è parecchio scomodo. E nel senso opposto, i genitori che accompagnano i bambini a piedi o in bici alle elementari di Villa, potranno farlo con maggiore sicurezza. Sarà utile anche per arrivare in bici al centro sportivo, facendo il sottopasso di viale Kennedy da via Pascoli. L’opera, inoltre, si sposa con l’intervento del marciapiede di via Matteotti, che abbiamo realizzato a inizio mandato proprio per collegare Vergo Zoccorino a Villa e in generale per collegare ciclopedonalmente le frazioni», ha concluso il primo cittadino.