Enrico Ruggeri fa impazzire Concorezzo

Enrico Ruggeri fa il botto a Concorezzo. Sul palco di Villa Zoja il cantautore milanese davanti a una folla sterminata ha fatto cantare proprio tutti sabato sera 1 giugno, dopo che la giornata si era aperta con un’“intervista” insieme al sindaco Mauro Capitanio.

Enrico Ruggeri e le parole del sindaco Capitanio

“Ieri sera a Concorezzo si è scritta una storia e si è parlato dell’amore per la nostra città. L’amore che centinaia di volontari hanno portato sul prato di Villa Zoja per permettere a migliaia di concorezzesi di vivere uno spettacolo unico. Grazie Enrico Ruggeri. Grazie a tutti gli uffici del Comune di Concorezzo per la straordinaria organizzazione” ha fatto sapere il primo cittadino. Solo una settimana prima sempre nella stessa location era stato il turno di un concorezzese doc come Gatto Panceri.