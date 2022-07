Enpa Monza, otto cuccioli di pitbull in adozione (responsabile)

Si chiamano Puffetta, Musicista o Sognatrice. E sono dei “bulli” a dispetto dei loro nomi. Nessuna stranezza. È una cucciolata di otto pitbull per cui Enpa Monza e Brianza ha aperto le adozioni.

Otto cuccioli di pitbull in adozione: hanno tre mesi

Sono arrivati in via San Damiano da piccolissimi e ora, a tre mesi, sono stati inseriti in stalli a casa di volontari fidati per permettere loro di fare le esperienze necessarie all’ingresso nelle nuove famiglie. Che devono essere consapevoli di andare incontro a una adozione responsabile e impegnativa.

I cuccioli sono Puffetta, Musicista, Poeta e Sognatrice (neri e bianchi) che sono un po’ più timidi e Boscaiola, Morbida, Ventosa e Gargamella (red nose) che sono invece “delle vere esplosioni di energia”, dicono da Monza.

Enpa Monza cuccioli pitbull

Otto cuccioli di pitbull in adozione: come candidarsi, i requisiti

Chi fosse interessato può scrivere a canile@enpamonza.it scrivendo come oggetto “candidatura adozione pit”: arriverà in risposta una mail con un questionario da compilare a cui eventualmente seguirà un severo colloquio conoscitivo al fine di trovare per ciascuno di loro la miglior sistemazione possibile.

Tra i requisiti è “preferibile avere esperienza di cani, meglio se di questa razza e/o essere disposti a seguire un percorso educativo con un professionista senza scoraggiarsi davanti a eventuali difficoltà iniziali. Cerchiamo famiglie che dispongano di tempo da dedicare al cucciolo per assicurargli i giusti step esperienziali oltre che una corretta socializzazione con ambiente, persone e altri cani, permettendogli di diventare così degli adulti equilibrati e competenti. Ovviamente dovranno essere a tutti gli effetti parte della famiglia, non andranno lasciati, ad esempio, sempre e solo fuori in giardino. Nel caso in cui in famiglia fosse presente già un altro cane dovrà obbligatoriamente essere già castrato/sterilizzato oltre a essere di sesso opposto rispetto a quello del cucciolo scelto. Verrà comunque richiesta una prova di compatibilità da effettuare in canile. Affidi solo in Lombardia”, chiarisce Enpa Mb.

Pitbull in adozione: non solo cuccioli

Non solo cuccioli. Della stessa razza in canile ci sono anche diversi adulti che aspettano la loro occasione: Cupido, Chopper, Sasha, Tabasco, Ics, Petalo, Roy, Bahamas e Boombastic. Per tutti le schede informative con link del relativo questionario per candidarsi all’adozione sono online nella sezione “Cani in canile”.