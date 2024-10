Energia dai rifiuti, Bea per il compleanno invita a visitare l’impianto di Desio

Brianza Energia Ambiente, primo operatore nella Provincia di Monza e Brianza per le attività di recupero di materia e produzione di energia attraverso la termovalorizzazione dei rifiuti, apre al pubblico il proprio impianto di via Agnesi per una giornata nel segno della sostenibilità ambientale continuando così i festeggiamenti per i sessant’anni dalla fondazione. Si tratta della seconda iniziativa della società dopo l’incontro inaugurale a Villa Tittoni. L’appuntamento è in programma per sabato 19 ottobre, gratuito e aperto su prenotazione.

Open day di Bea all’impianto di Desio per festeggiare i sessant’anni

Dalle 10 alle 17 verranno proposti diversi tour guidati, condotti da personale aziendale, che illustrerà il percorso dei rifiuti dalla raccolta differenziata alla valorizzazione energetica. Per prenotare la visita occorre compilare entro giovedì 17 ottobre il modulo presente alla pagina https://www.coop-pandora.eu/open-day-bea e attendere conferma. La visita avrà una durata di 45 minuti circa.

A breve, annuncia l’azienda, verranno avviate anche le visite guidate dedicate alle scuole del territorio per approfondire il tema della raccolta differenziata e del ciclo dei rifiuti attraverso un approccio interattivo che prevede giochi, quiz e sfide modulati in base all’età dei partecipanti. Le celebrazioni per i sessant’anni di BEA si concluderanno poi lunedì 11 novembre presso Palazzo Borromeo di Cesano Maderno con un convegno dedicato al rapporto tra territorio e ambiente. Bea specifica che per ragioni di sicurezza l’impianto non è attualmente accessibile a persone con disabilità motorie.