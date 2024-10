È di Monza il vice campione italiano di massaggio sportivo: la storia di Alessandro Dominioni

Ha 29 anni ed è monzese il vice campione italiano di massaggio sportivo. Si chiama Alessandro Dominioni e ha ottenuto il suo riconoscimento lo scorso fine settimana a Roma in occasione dell’Italian massage championship che si è svolto sotto l’egida della federazione internazionale con giudici professionisti di alto livello e della Diabasi, una scuola professionale di massaggio. Diplomatosi nel 2016 al centro studi Synapsi di Bergamo, dopo quattro anni di esperienza in centri riabilitativi e di benessere ha deciso nel 2020 di aprire la sua attività nel quartiere San Gerardo.

È di Monza il vice campione italiano di massaggio sportivo: il matrimonio e dopo il viaggio a Roma

È stata sua mamma Annamaria, dirigente dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo nella capitale (dopo essere stata direttore delle risorse umane al comune di Monza) a spronarlo a partecipare al campionato. «Il desiderio di mettermi in gioco era tanto – sottolinea- Volevo sfidare me stesso e nello stesso tempo vedere il livello che avevo raggiunto. Così così ho accolto l’invito della mamma».

Dominioni si è sposato il 12 settembre. Non ha programmato il viaggio di nozze ed è partito per Roma con la moglie Michela che gli ha fatto da modella durante la prova. Il neo sposo si è iscritto alla categoria massaggio sportivo («una tipologia di massaggio che mi piace molto») e in mezz’ora ha dovuto dimostrare la sua abilità con la “complicità” della moglie.

«Ero molto agitato – confessa – perché era la prima volta che partecipavo a una competizione del genere e non sapevo che cosa aspettarmi». I complimenti ricevuti dai giudici lo hanno rincuorato. «Mi ha fatto piacere sentirmi elogiare da professionisti abituati a valutare concorrenti di tutto il mondo – riprende- ma non mi sento “arrivato”. Al contrario, le loro parole sono state un incitamento a perfezionarmi ulteriormente. Sono giovane e ho ancora molti margini di miglioramento».

È di Monza il vice campione italiano di massaggio sportivo: ora obiettivo Mondiale

La piazza d’onore lo ha soddisfatto, ma nello stesso tempo gli ha lasciato un po’ di amarezza. «Quando arrivi in finale speri sempre di arrivare primo – ammette – ero l’unico uomo con quattro donne e man mano che veniva annunciata la classifica, partendo dall’ultimo posto, e non veniva detto il mio nome mi auguravo che fossi io il vincitore. Quando sono stato proclamato secondo mi sono, però, complimentato con la mia avversaria».

Nel “mirino” di Alessandro ci sono i campionati mondiali. «Ma non quest’anno – conclude – Voglio presentarmi quando avrò tutte le carte in regola e la sicurezza di affrontare al meglio questa sfida. Adesso vorrei pensare alla mia nuova vita con Michela».